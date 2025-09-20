नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा को क्यों प्रिय हैं गुड़हल का फूल? जानिए इसका महत्व और लाभ

नारी डेस्क : नवरात्रि का त्योहार शक्ति उपासना का प्रतीक है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन मां के अलग-अलग स्वरूप की आराधना होती है और उन्हें विशेष भोग व फूल अर्पित किए जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025, सोमवार से हो रही है। खास बात यह है कि इस साल चतुर्थी तिथि दो दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन तक मनाई जाएगी।

मां दुर्गा को क्यों चढ़ाते हैं गुड़हल का फूल?

नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करने की परंपरा है। लाल रंग शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो मां दुर्गा के उग्र स्वरूप से मेल खाता है। माना जाता है कि गुड़हल का फूल चढ़ाने से मां जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।

गुड़हल का फूल चढ़ाने के लाभ

शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक: लाल गुड़हल मां की उग्र शक्ति का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से जीवन में साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है।

मनोकामना पूर्ति: गुड़हल का फूल मां को चढ़ाने से भक्त की इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।

सुख-समृद्धि का आशीर्वाद: इस फूल को अर्पित करने से घर-परिवार में सुख-शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है।

नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है: गुड़हल का फूल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है।

प्रेम और सौहार्द में वृद्धि: गुड़हल प्रेम और स्नेह का प्रतीक भी है। इसे चढ़ाने से रिश्तों में प्रेम और मधुरता आती है।

कैसे चढ़ाएं गुड़हल का फूल

सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को शुद्ध करें और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। मां दुर्गा के सामने दीपक जलाएं, धूप करें और लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें।

"ॐ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना मां से कहें।

नवरात्रि में विशेष महत्व

नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा शक्ति प्राप्ति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए की जाती है। गुड़हल का फूल इस पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह मां के स्वरूप की शक्ति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप इस नवरात्रि मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना न भूलें। इससे जीवन में साहस, शक्ति, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है।

