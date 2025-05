छा गए गुरु! अब motivational speaker  बने नवजोत सिंह सिद्धू, राजनीति से बना ली दूरी

नारी डेस्क: क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अपने जीवन का एक नया पन्ना खोला। उन्होंने अपने जीवन की प्रेरणादायक कहानियों और क्रिकेट पर अपने विचारों को दिखाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। उन्होंने राजनीति पर प्रेरक टिप्पणियों को प्राथमिकता दी। राजनीति से दूर रहने के बाद क्रिकेट कमेंट्री की ओर लौट रहे सिद्धू ने कहा- "मेरे जीवन के कई पहलू हैं, एक इंद्रधनुष है, मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल- नवजोत सिंह ऑफिशियल पर साझा करूंगा।

NAVJOT SIDHU OFFICIAL- THE LAUNCH OF MY VOICE ON YOUTUBE- https://t.co/8taa5y9fHy pic.twitter.com/MCyEZby42i