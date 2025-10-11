11 OCTSATURDAY2025 11:25:48 PM
Nari

हिमाचल प्रदेश को खूबसूरती में मात देता है Mumbai का ये Hill Station

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Oct, 2025 05:42 PM
हिमाचल प्रदेश को खूबसूरती में मात देता है Mumbai का ये Hill Station

नारी डेस्क: वैसे तो मुंबई का नाम सुनते है वहां के खूबसूरत बीच को नजारा जहन में आता है। लेकिन क्या आपको पता है यहां पर खूबसूरत हिल स्टेशन भी है जहां पर अकसर मुंबईकर अपना दिमाग शांत करने आते हैं। जी हां, सुनकर शायद आपको हैरानी हो, पर मुंबई के लोगों को हिमाचल प्रदेश आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई से महज 83 किलोमीटर की दूरी पर हिल स्टेशन है जो बेहद ही खूबसूरत है। हम बात कर रहे हैं लोनावला की। आइए आपको बताते हैं यहां पर आप क्या- क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं... महाराष्ट्र पश्चिम भारत का राज्य है और लोनावला को पश्चिम भारत में झीलों की नगरी कहा जाता है। यहां प्रकृति ने कई खूबसूरत झीलों का तोहफा दिया है। लेकिन कुछ झीलों का निर्माण मानवों ने किया है, जिससे बिजली का भी उत्पादन होता है।

इन जगहों को कर सकते हैं एक्सप्लोर

यहां घूमने के लिए समय बिताने के लिए कई पिकनिक स्पॉट और खूबसूरत लोकेशंस हैं। इसके साथ ही यहां पर फेमस वाल्वन डैम हैं, जो झील पर बना हुआ है। लोनवला में मार्केट में आप शॉपिंग का भी मजा उठा सकते हैं। वहीं लोनावला से करीब 6 किलोमीटर दूर एक और प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पेस है, जिसका नाम है बुशी डैम। यहां के नजारे देखने दूर-दूर से सैलानी आते हैं। यहां पर आप Bungee Jumping का भी मजा  ले सकते हैं।

PunjabKesari

किलों की सैर

खूबसूरत प्राकृतिक नजारे और डैम ही नहीं आप लोनावला में सुंदर गढ़ भी घूम सकते हैं। यहां के लिए आपको यहां के सभ्य और भव्य इतिहास की झलक दिखाएंगे। इनमें तिकोना किला, लौहगढ़ फोर्ट और तुंग किला बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध हैं।

कैसे पहुंचे लोनावला

हवाईजहाज से : पुणे हवाई अड्डा लोनावाला का निकटतम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा लोनानाला से लगभग 64 किमी दूर है। कोई भी व्यक्ति हवाई अड्डे से अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए हमेशा टैक्सी का विकल्प चुन सकता है।

ट्रेन से : लोनावला का अपना एक रेलवे स्टेशन है जो मुंबई और पुणे से जुड़ा हुआ है। मुंबई और पुणे रेलवे स्टेशनों के साथ जुड़ने से लोनावला तक ट्रेन से पहुंचना आसान हो जाता है।

सड़क द्वारा:  अच्छी तरह से निर्मित सड़कों के कारण लोनावला तक ड्राइव आसान है।  मुंबई पुणे राजमार्ग से लोनावाला ड्राइव कर सकते हैं या फिर बस का विकल्प चुन सकता है।

PunjabKesari

 ज्यादातर महिलाएं आजकल जॉब करती हैं ऐसे में उनके लिए घर और किचन दोनों एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार तो किचन के काम ऐसे होते हैं जो समय पर खत्म नहीं हो पाते। इसके अलावा रसोई में कुछ चीजें जरुरी होती हैं। ज्यादातर जरुरत के समय किचन में यह चीजें आसानी से मिल नहीं पाती ऐसे में आप कुछ आसान से तरीके अपनाकर इन चीजों के बिना अपना काम निपटा सकते हैं। आज आपको कुछ ऐसे हैक्स बताएंगे जो आपका किचन वर्क आसान बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

नहीं है चॉपिंग बॉर्ड तो ये चीज आएगी काम 

सब्जियां काटने के लिए अक्सर महिलाएं चॉपिंग बॉर्ड इस्तेमाल करती हैं लेकिन अगर आपके पास चॉपिंग बॉर्ड नहीं है तो आप चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकती हैं।  इससे आपकी सब्जी भी आसानी से कट जाएंगी और आपका हाथ भी चाकू से नहीं कट पाएगा। 

कूटने के लिए करें इस्तेमाल

किसी भी चीज को कूटने के लिए वैसे तो ओखली का इस्तेमाल बेस्ट होता है. लेकिन अगर आपने जल्दी घर शिफ्ट किया है और आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं हैं. तो आप खड़े मसाले, अदरक, इलायची जैसी चीजों को कूटने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपका काम मिनटों में आसान बन जायेगा.

चकला बेलन से दें शेप 

पापड़, ब्रेड स्लाइस के साइड निकालने के लिए या फिर नमकपारे बनाने के लिए अगर आपके पास कोई शेपर नहीं है तो भी चकला बेलन आपके काम आ सकता है। इसके अलावा मठ्ठी, कुकीज और गुजिया बनाने के लिए भी आप चकला बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं। 

ऐसे पीसें मसाला 

सब्जी या फिर मिश्रण में अक्सर अजवाइन, भुना हुआ जीरा, इलायची, काली मिर्च जैसी चीजें इस्तेमाल की जैती हैं। ऐसे में महिलाएं इन सभी को दरदरा पीसकर रख लेती हैं परंतु यदि किसी कारणवश आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप बेलन को रगड़कर मसाले पीस सकते हैं। इससे आपका मसाला भी पीसा जाएगा और खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा। 

Related News

    Nari Special

    नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

    नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it