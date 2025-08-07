10 AUGSUNDAY2025 2:27:26 PM
Nari

​मौनी रॉय ने दिखाया जलवा: साड़ी में बनीं महारानी, छोटी शॉर्ट्स में दिशा पटानी का ग्लैमर  पड़ गया फीका

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Aug, 2025 01:25 PM
​मौनी रॉय ने दिखाया जलवा: साड़ी में बनीं महारानी, छोटी शॉर्ट्स में दिशा पटानी का ग्लैमर  पड़ गया फीका

 नारी डेस्क: हाल ही में मौनी रॉय की फिल्म के प्रीमियर पर दोनों की दोस्त और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिशा पटानी भी पहुंचीं। दोनों का लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों की निगाहें बस इन्हीं दोनों पर टिक गईं। जहां मौनी रॉय ने साड़ी पहनकर एकदम शाही महारानी जैसा अंदाज दिखाया, वहीं दिशा पटानी ने छोटी-सी शॉर्ट्स और शर्ट में अपना ग्लैमर बिखेरा। लेकिन इस बार मौनी का लुक इतना खास था कि दिशा का ग्लैमर भी थोड़ा फीका पड़ गया।

दोस्ती के अनमोल पल

मौनी रॉय और दिशा पटानी बॉलीवुड की सबसे करीबी दोस्त मानी जाती हैं। अक्सर ये दोनों साथ में ट्रिप पर जाती हैं या डिनर डेट पर स्पॉट होती हैं। दोनों का स्टाइलिश और खूबसूरत अंदाज फैन्स को खूब पसंद आता है। मौनी और दिशा दोनों ही अपनी-अपनी स्टाइलिश अदाओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार मौनी का स्टाइल दिशा से आगे निकला।

PunjabKesari

प्रेमियर पर दोनों का लुक रहा चर्चा में

मौनी की फिल्म सालाकार के प्रीमियर पर दिशा ने ब्लैक शॉर्ट्स और ब्लैक शर्ट पहनकर ग्लैमरस एंट्री ली। उन्होंने शर्ट के कुछ बटन खोलकर डीप नेकलाइन दिखाई और अपनी टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट की। उनका ये कूल और सिंपल लुक बहुत कातिलाना लग रहा था। वहीं, मौनी ने सफेद रंग की फ्लोरल साड़ी पहनी थी जिसमें पिंक, पर्पल और येलो शेड्स के सुंदर फूल लगे थे। उन्होंने साड़ी को ओपन पल्लू स्टाइल में पहना था, जो उन्हें एक रॉयल और क्लासी लुक दे रहा था।

मौनी के साड़ी लुक की खासियत

मौनी ने साड़ी के साथ व्हाइट हाफ स्लीव ब्लाउज पहना था, जिसका बैक डिजाइन बहुत ही अनोखा था। ब्लाउज की डीप वी नेकलाइन और पीछे बो की डिटेल उनके लुक को और भी खास बना रही थी। मौनी ने अपने बालों को हाफ पिनअप स्टाइल में सेट किया और उसमें एक सुंदर फूल लगाया, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा था। उनके गले में पर्ल चोकर था, जिसमें पिंक और ग्रीन स्टोन का पेंडेंट था, जो साड़ी के साथ खूब जंच रहा था। उन्होंने अपने मेकअप में पिंक ग्लॉसी लिप्स और हैवी आइलैशेस का इस्तेमाल किया था, जिससे उनका पूरा लुक बेहद स्टनिंग लग रहा था।

PunjabKesari

दिशा का स्टाइल भी था आकर्षक

दिशा पटानी का ब्लैक शर्ट और रिप्ड डेनिम शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन काफी सिंपल और कूल था। उन्होंने इसे बेल्ट से स्टाइल किया था और बिना ज्यादा जूलरी पहने हुए एक स्लीक लुक दिया। उनके कर्ली बाल और मिनिमल मेकअप ने उनके लुक को पर्फेक्ट टच दिया था। ब्लैक बूट्स और स्लिंग बैग ने उनका स्टाइल पूरा किया।

मौनी ने दिशा को पीछे छोड़ा

जहां दिशा का ग्लैमर काफी अच्छा था, वहीं मौनी की शाही साड़ी और स्टाइलिंग ने उनकी चमक को बढ़ा दिया। मौनी का लुक इतना खास था कि इस बार वे दिशा के कूल और ग्लैमरस लुक से एक कदम आगे नजर आईं। यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर मौनी के लुक की तारीफ ज्यादा हुई और दिशा थोड़ी पीछे रह गईं।

PunjabKesari

नतीजा: दोस्ती और फैशन का संगम

मौनी रॉय और दिशा पटानी दोनों की दोस्ती और स्टाइलिश अंदाज को फैन्स काफी पसंद करते हैं। दोनों ने इस इवेंट में अपनी-अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सभी का ध्यान खींचा, लेकिन इस बार मौनी रॉय की साड़ी ने पूरी महफिल लूट ली।  

