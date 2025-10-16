17 OCTFRIDAY2025 2:56:30 PM
सुबह-सुबह किन लोगों का Blood Pressure बढ़ जाता है?

नारी डेस्कः रक्तचाप यानि ब्लड प्रैशर की समस्या जहां पहले उम्रदराज होने पर शुरू होती थी, वहीं अब बदलते और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के चलते ब्लड प्रैशर की समस्या छोटी उम्र में ही होने लगी हैं। वैसे तो ब्लड प्रैशर कम होना और ज्यादा होना, दोनों ही खतरनाक है लेकिन बड़ा हुआ ब्लड प्रैशर दिमाग की नसों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रैशर हाई होने की दिक्कत हैं उन्हें नियमित चेकअफ करवाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को सुबह के समय इस परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। सुबह के समय ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक आम लेकिन खतरनाक संकेत हो सकता है। सर्दी के मौसम में ये परेशानी औऱ ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। इस समस्या को “मॉर्निंग हाइपरटेंशन (Morning Hypertension)” कहा जाता है। यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी की समस्या का खतरा बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं इसके कारण और बचाव के तरीके—

सुबह BP हाई होने के मुख्य कारण

हार्मोनल बदलाव (Hormonal Changes)
सुबह 4 से 8 बजे के बीच शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो दिल की धड़कन तेज और ब्लड प्रेशर ऊँचा कर देते हैं।

नींद की कमी या खराब नींद
रात में ठीक से नींद न लेने से शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन बढ़ता है, जिससे सुबह BP तेजी से बढ़ सकता है।

नमक और कैफीन का ज्यादा सेवन
अगर रात में नमकीन खाना या कॉफी पी ली जाए तो सुबह ब्लड प्रेशर ऊँचा रहता है।

दवा का असर खत्म होना
अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो हो सकता है उसका असर सुबह तक कम हो जाए, जिससे BP बढ़ जाए।

तनाव या चिंता (Stress & Anxiety)
दिमाग में तनाव या चिंता का असर सीधे रक्तचाप पर पड़ता है, खासकर सुबह के समय।

धूम्रपान या शराब का सेवन
रात में या सुबह-सुबह धूम्रपान करने से ब्लड वेसल सिकुड़ते हैं और BP बढ़ जाता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर शरीर में खून गाढ़ा होता है तो भी ये समस्या बढ़ती है और धूम्रपान खून को गाढ़ा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। 

कोलेस्ट्राल बढ़ा होना
अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है तो भी यह दिक्कत हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है नहीं तो यह आगे चलकर कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा देता है। 
सुबह BP हाई होने से बचने के उपाय

नियमित दवा समय पर लें
डॉक्टर से सलाह लेकर दवा का समय तय करें ताकि उसका असर सुबह तक बना रहे।

सुबह हल्का व्यायाम करें
वॉक या योगासन (जैसे प्राणायाम, ताड़ासन) से BP कंट्रोल में रहता है।

कम नमक वाला आहार लें और पानी ज्यादा पीएं
रात के खाने में नमक कम करें और तले-भुने भोजन से बचें और पानी का भरपूर सेवन करें। 

तनाव कम करें
मेडिटेशन, म्यूजिक या गहरी सांस की तकनीक अपनाएं। खुद को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें। 

नींद पूरी करें
7–8 घंटे की नींद जरूरी है ताकि शरीर का हॉर्मोनल बैलेंस सही रहे।

कैफीन और सिगरेट से बचें
सुबह उठते ही चाय-कॉफी या सिगरेट से दूरी रखें।

डॉक्टर से कब संपर्क करें

सुबह BP 140/90 से ऊपर जा रहा हो।

सिर दर्द, चक्कर या थकान महसूस हो।

छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो।

मन बैचेन हो रहा हो तो। 

