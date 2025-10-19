नारी डेस्क : त्योहारों का मौसम हो या कोई खास मौका, मीठा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप पारंपरिक मिठाइयों में थोड़ा नया ट्विस्ट चाहते हैं, तो मालपुआ रबड़ी रोल्स एक परफेक्ट डेज़र्ट है। इसमें मालपुए की पारंपरिक मिठास और रबड़ी की मलाईदार रिचनेस का बेहतरीन मेल है। यह दिखने में आकर्षक, खाने में लाजवाब और बनाने में बेहद आसान है।

Servings - 4

सामग्री

मैदा – 100 ग्राम

पिसी चीनी – 40 ग्राम

वनीला एसेंस – 1 टीस्पून

दूध – 120 मिलीलीटर

रबड़ी क्रीम – 70 ग्राम

पिस्ता – सजावट के लिए

सूखे गुलाब की पंखुड़ियां – सजावट के लिए

विधि

1. एक बाउल में 100 ग्राम मैदा, 40 ग्राम पिसी चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 20 मिलीलीटर दूध डालें। इसे अच्छे से फेंटकर एक स्मूद बैटर तैयार करें।

2. अब इस मिश्रण को एक पाइपिंग बैग में भर लें। तवे या पैन को हल्के तेल से ग्रीस करें। पाइपिंग बैग की मदद से पैन पर ज़िग-ज़ैग पैटर्न बनाएं और दोनों ओर से सुनहरा होने तक पकाएं।

3. गैस से उतारें और पके हुए मालपुए को रोल कर लें। फिर दूसरे पाइपिंग बैग में रबड़ी क्रीम भरकर ऊपर से फूल के आकार में सजाएं।

4. ऊपर से कटे हुए पिस्ते और सूखे गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करें।

5. स्वादिष्ट मालपुआ रबड़ी रोल्स तैयार हैं, गरम या ठंडा परोसें।

