‘मेरे करियर, कपड़ों और रिश्तों पर हमेशा जज किया गया’ ,मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया अपना दर्द

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने लुक्स, लाइफस्टाइल और रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की हैं, लेकिन वह हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं कभी अपने ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। हाल ही में एक इंटरव्यू में मलाइका ने बताया कि उन्हें उनके हर फैसले पर जज किया गया चाहे वह उनके कपड़े हों, रिश्ते हों या फिर उनका करियर।

‘लोग हमेशा जज करते रहे, अब सफाई देना बंद कर दिया है’

51 साल की मलाइका ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अब उन्होंने खुद को लोगों की बातों से आजाद कर लिया है। उन्होंने कहा, "मैंने पहले कोशिश की कि लोगों को समझा सकूं कि मैं जो कर रही हूं, वह क्यों कर रही हूं। लेकिन अब मैंने ये सफाई देना बंद कर दी है। अब मैं वही लिख रही हूं, जो मेरी अपनी कहानी है।

‘बहुत बोल्ड’, ‘बहुत बिंदास’ – अब ये लेबल गर्व की बात लगते हैं

मलाइका ने कहा कि उन्हें अक्सर कहा गया कि वह "बहुत बोल्ड" हैं या "बहुत आउटस्पोकन" हैं। लेकिन अब वह इन शब्दों को अपमान की नजर से नहीं देखतीं, बल्कि गर्व के साथ अपनाती हैं। "अगर मैं किसी के लिए ‘ज्यादा’ हूं, तो शायद वो मेरे लिए ‘कम’ हैं", उन्होंने ये कहकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया।

रिश्तों को लेकर भी झेली आलोचना

मलाइका ने अरबाज खान से तलाक लेने के बाद अर्जुन कपूर के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी ट्रोलिंग झेली। लोगों ने उनके पर्सनल चॉइसेज़ पर सवाल उठाए। लेकिन अब वह इन सब बातों से ऊपर उठ चुकी हैं। उन्होंने कहा – "लोग मेरे रिश्तों को लेकर बातें बनाते रहे, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूं।"

काम में भी दिखती है उनकी असली जिंदगी

मलाइका कहती हैं कि वह ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हैं जो उनकी असल जिंदगी से जुड़े होते हैं। हाल ही में उन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड HYUE के नए कैंपेन ‘Own It’ का हिस्सा बनकर इसे साबित किया। "मैंने कभी कोई तय रास्ता नहीं अपनाया। फैशन हो या फिटनेस – मैंने वही चुना जो मेरे दिल को ठीक लगा। अब मैं किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रही हूं।" ‘सेल्फ-डाउट से भी गुजरती हूं, लेकिन खुद से दयालु रहना सीखा’ मलाइका ने यह भी कबूल किया कि वह भी कभी-कभी आत्म-संदेह (Self-doubt) से गुजरती हैं।

"कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं खुद पर शक करती हूं। लेकिन अब मैंने उन पलों को नकारने की बजाय उन्हें दयालुता से अपनाना सीखा है। मेरे लिए आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि कभी संदेह न हो – बल्कि इसका मतलब है कि संदेह होने के बावजूद आगे बढ़ना।"

मलाइका अरोड़ा की ये बातों से साफ है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम आलोचनाओं, ट्रोलिंग और लेबल्स के बावजूद खुद को समझा, अपनाया और मजबूत बनाया है। अब वह अपने फैसलों पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्व महसूस करती हैं।