घर पर बनाएं Purple Idli

  • Edited By Vandana,
  18 Aug, 2025 04:25 PM
घर पर बनाएं Purple Idli

नारी डेस्क :  इडली तो लगभग हर किसी की पसंदीदा दक्षिण भारतीय नाश्ता होती है। आज हम इडली को एक नया ट्विस्ट देंगे बैंगनी पत्ता गोभी के साथ। यह रेसिपी न सिर्फ स्वाद में अनोखी है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बैंगनी पत्ता गोभी की नैचुरल रंगत और पोषक तत्व इडली को खास बनाते हैं। साथ ही, यह हल्का, सुपाच्य और बनाना आसान भी है। इस स्वादिष्ट और रंगीन इडली को घर पर बनाएं और परिवार के साथ नाश्ते का आनंद लें। 

Servings - 6

सामग्री:

पानी – 1.5 लीटर

बैंगनी पत्ता गोभी – 50 ग्राम

पानी – 70 मिलीलीटर

सूजी – 210 ग्राम

दही – 130 ग्राम

नमक – 1 चम्मच

पानी – 220 मिलीलीटर

फ्रूट सॉल्ट – 1 चम्मच

पानी – 1 बड़ा चम्मच

सरसों का तेल – 1 1/2 बड़ा चम्मच

हींग – 1/4 चम्मच

जीरा – 1/4 चम्मच

सरसों के दाने – 1/2 चम्मच

सूखी लाल मिर्च – 1

करी पत्ते – 8 से 10 पत्ते

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि:

1. 50 ग्राम उबली हुई बैंगनी पत्ता गोभी और 70 मिलीलीटर पानी मिक्सर में डालें। स्मूद पेस्ट बनने तक पीसें और अलग रख दें।

2. एक बाउल में 210 ग्राम सूजी, 130 ग्राम दही, 1 चम्मच नमक और 200 मिलीलीटर पानी डालें। अच्छे से फेंटें और 10 मिनट के लिए ढककर रखें।

 3. एक पैन में 1 1/2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करें। उसमें 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों के दाने, 1 सूखी लाल मिर्च और 8-10 करी पत्ते डालें। 1–2 मिनट तक भूनें। फिर गैस से हटा लें।

4. अब सूजी के घोल में 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट और 1 बड़ा चम्मच पानी डालें। फिर उसमें बैंगनी गोभी का पीसा हुआ मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं।

5. ऊपर से तैयार तड़का डालें और अच्छे से मिला लें।

6. इस बैटर को इडली मोल्ड में डालें। मोल्ड को स्टीमर में रखें और 8–10 मिनट तक भाप में पकाएं। फिर स्टीमर से निकाल लें।

7. नारियल की चटनी के साथ गरमागरम परोसें।
 

