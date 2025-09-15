मां की देर रात फोन पर बात से बेटों को हुआ शक, गुस्से में आकर मां का किया ये हाल...

नारी डेस्क : गुजरात के कच्छ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां नखत्राणा तालुका के नाना कादिया गांव में दो बेटों ने अपनी ही मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। यह घटना इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि हत्या में शामिल एक बेटा नाबालिग है। घटना के कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने दोनों बेटों को पकड़ लिया और पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया।

क्या है पूरा मामला

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, 40 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ पिछले एक साल से खेत में मजदूरी कर रही थी। घटना वाली रात खेत के मालिक ने महिला के पिता को फोन कर बताया कि उनके नाती ने अपनी मां की हत्या कर दी है। यह सुनकर पीड़िता का पिता मौके पर पहुंचा और अपनी बेटी को मृत पाया। महिला के गले पर गला घोंटने के साफ निशान थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई।

बेटों का शक बना वजह

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों बेटों को शक था कि मां का किसी के साथ अवैध संबंध है। उनका आरोप था कि मां देर रात किसी से फोन पर बातें करती थी और घर-परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रही थी। बता दें की शनिवार देर रात जब दोनों बेटों ने अपनी मां को फिर से फोन पर बात करते देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर अपनी मां का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ ही घंटों में दोनों बेटों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का कारण बन गई है। गांव के लोग इस बात से हैरान हैं कि बेटों ने इतनी बड़ी घटना सिर्फ शक के आधार पर अंजाम दे दी।