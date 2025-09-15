16 SEPTUESDAY2025 7:53:06 PM
Nari

मां की देर रात फोन पर बात से बेटों को हुआ शक, गुस्से में आकर मां का किया ये हाल...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Sep, 2025 01:03 PM
मां की देर रात फोन पर बात से बेटों को हुआ शक, गुस्से में आकर मां का किया ये हाल...

नारी डेस्क : गुजरात के कच्छ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां नखत्राणा तालुका के नाना कादिया गांव में दो बेटों ने अपनी ही मां का गला घोंटकर हत्या कर दी। यह घटना इसलिए और भी चौंकाने वाली है क्योंकि हत्या में शामिल एक बेटा नाबालिग है। घटना के कुछ घंटों के भीतर पुलिस ने दोनों बेटों को पकड़ लिया और पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया।

PunjabKesari

क्या है पूरा मामला

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, 40 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ पिछले एक साल से खेत में मजदूरी कर रही थी। घटना वाली रात खेत के मालिक ने महिला के पिता को फोन कर बताया कि उनके नाती ने अपनी मां की हत्या कर दी है। यह सुनकर पीड़िता का पिता मौके पर पहुंचा और अपनी बेटी को मृत पाया। महिला के गले पर गला घोंटने के साफ निशान थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई।

PunjabKesari

बेटों का शक बना वजह

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों बेटों को शक था कि मां का किसी के साथ अवैध संबंध है। उनका आरोप था कि मां देर रात किसी से फोन पर बातें करती थी और घर-परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रही थी। बता दें की शनिवार देर रात जब दोनों बेटों ने अपनी मां को फिर से फोन पर बात करते देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर अपनी मां का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ ही घंटों में दोनों बेटों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का कारण बन गई है। गांव के लोग इस बात से हैरान हैं कि बेटों ने इतनी बड़ी घटना सिर्फ शक के आधार पर अंजाम दे दी।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it