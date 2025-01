लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मोनाली ठाकुर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

नारी डेस्क : सिंगर मोनाली ठाकुर को हाल ही में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह ‘सावर लूं’, ‘मोह मोह के धागे’ जैसे हिट गानों के लिए जानी जाती हैं, और उनका लाइव शो दिनहाटा महोत्सव में चल रहा था। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे वहां परफॉर्म करने आई भीड़ में हड़कंप मच गया।

मोनाली ठाकुर को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। उनकी हालत बिगड़ती देख, इवेंट के मैनेजर्स और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया। इस दौरान मोनाली की टीम ने मेडिकल टीम को बुलाया और कुछ ही समय में एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

