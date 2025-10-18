18 OCTSATURDAY2025 11:14:51 PM
घर में अलग-अलग तरह की Lights लगाकर बनाएं दीवाली को Special

  • Updated: 18 Oct, 2025 02:53 PM
दीवाली आने में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार दीवाली 20 अक्टूबर यानी सोमवार को मनाई जाएगी। भारत में दीवाली से 10 दिन पहले ही तैयारियां शुरु हो जाती हैं। इस समय लोग अपने घरों की साफ-सफाई और नई-नई चीजें खरीदने में भी जुट गए हैं। रोशनी के इस त्योहार से 2-3 दिन पहले ही लोग अपने घर को लाइटों से सजाते हैं। पूरा शहर ही जगमग लाइटों की रोशनी से नजर आता है। ऐसे में यदि आप भी इस दीवाली लाइटों के साथ अपना घर रोशन करने की सोच रहे हैं तो आज आपको कुछ ऐसे आइडियाज बताते हैं जिनके जरिए आप अपना घर सजा सकते हैं....

इस तह की आर्टिफिशयल लाइट्स लगाकर आप अपने घर में सजा सकते हैं। 

PunjabKesari

लंबी-लंबी एलआईडी लाइट्स आप अपने घर के मेन डोर और छत पर लगा सकते हैं।

PunjabKesari

डेकोरेटिव लाइट्स आप घर के अलग-अलग कोने में रख सकते हैं।

PunjabKesari

पेपर से इस तरह के दीए और डेकोरेटिव लाइट्स लगाकर घर को अलग लुक दे सकते हैं। 

PunjabKesari

इस तरह के छोटे-छोटे कांच को बाउल्स में दीए लगाकर आप घर की डेकोरेशन दीवाली पर कर सकते हैं।

PunjabKesari

बोतल्स के बीच में लाइट्स लगाकर आप घर की अलग-अलग दिशा में रख सकते हैं।  

PunjabKesari

इस तरह का लाइट वाला झूमर आप अपने घर में लगा सकते हैं। 

PunjabKesari

गार्डन में बाहर लगे पेड़-पौधे आप इस दीवाली पर सजा सकते हैं।

PunjabKesari

पेपर लैंप्स इस दीवाली अपने घर में लगाकर आशियाने को रोशन कर सकते हैं।  

PunjabKesari

छोटे-छोटे बल्ब एक साथ लगाकर आप अपने घर के कोने में लगा सकते हैं।  

PunjabKesari
 

 

