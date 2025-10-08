08 OCTWEDNESDAY2025 1:19:04 PM
Nari

हिमाचल में कुदरत का कहर! यात्रियों से भरी बस में गिरी चट्टान, 15 की हुई मौत, बस दो बच्चे बचे जिंदा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Oct, 2025 08:25 AM
हिमाचल में कुदरत का कहर! यात्रियों से भरी बस में गिरी चट्टान, 15 की हुई मौत, बस दो बच्चे बचे जिंदा

नारी डेस्क: हिमाचल मे एक बार फिर कुदरती कहर ने हड़कंप मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर निजी बस पर आ गिरा, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना भूस्खलन के कारण हुई और इसका समय ऐसा था कि मलबे ने पूरी बस ही कुचल दी। 

PunjabKesari
बस में कुल 18 लोग सवार थे, दो भाई-बहन बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, एक और बच्चे की तलाश जारी है।  बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने दोनों बच्चों को बचाने में मदद की और पुष्टि की कि आठ साल के एक बच्चे की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है।  स्थानीय लोगों ने इस घटना में काफी मदद की और दो बच्चों को बचाया," । इस घटना में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 

PunjabKesari

इस घटना का मुख्य कारण पिछले दो दिनों से हो रही बारिश है। घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है क्योंकि इसमें एक 8 साल का बच्चा लापता है। यह घटना तब हुई जब पहाड़ी इलाके से यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक गिरे मलबे की चपेट में आ गई।  मृत 15 लोगों में से नौ पुरुषों और चार महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। दो बच्चे घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम, जिसमें खोजी कुत्ते भी शामिल हैं, के साथ तलाशी अभियान जारी है। 
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it