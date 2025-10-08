हिमाचल में कुदरत का कहर! यात्रियों से भरी बस में गिरी चट्टान, 15 की हुई मौत, बस दो बच्चे बचे जिंदा

नारी डेस्क: हिमाचल मे एक बार फिर कुदरती कहर ने हड़कंप मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर निजी बस पर आ गिरा, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना भूस्खलन के कारण हुई और इसका समय ऐसा था कि मलबे ने पूरी बस ही कुचल दी।



बस में कुल 18 लोग सवार थे, दो भाई-बहन बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, एक और बच्चे की तलाश जारी है। बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने दोनों बच्चों को बचाने में मदद की और पुष्टि की कि आठ साल के एक बच्चे की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना में काफी मदद की और दो बच्चों को बचाया," । इस घटना में लगभग 15 लोगों की मौत हो गई है। शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

इस घटना का मुख्य कारण पिछले दो दिनों से हो रही बारिश है। घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है क्योंकि इसमें एक 8 साल का बच्चा लापता है। यह घटना तब हुई जब पहाड़ी इलाके से यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक गिरे मलबे की चपेट में आ गई। मृत 15 लोगों में से नौ पुरुषों और चार महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए हैं। दो बच्चे घायल हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम, जिसमें खोजी कुत्ते भी शामिल हैं, के साथ तलाशी अभियान जारी है।

