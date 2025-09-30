30 SEPTUESDAY2025 8:29:06 PM
Nari

भगवान के प्रसाद में भी मिलावट,  हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले  लड्डू सैंपल में हुए फेल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Sep, 2025 01:26 PM
भगवान के प्रसाद में भी मिलावट,  हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले  लड्डू सैंपल में हुए फेल

नारी डेस्क: लोगों का खाना छोड़ो अब तो भगवान के प्रसाद में भी मिलावट होने लगर है।  यूपी के अयोध्या  के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर  में  प्रसाद में मिलावट का खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में लड्डू और घी शुद्ध नहीं पाए। तीन में से दो नमूने फेल हो गए हैं, जो की चिंता का बढ़ा कारण है। यानी कि लोगों की आस्था और सेहत दोनों के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। याद हो कि पिछले साल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का विवाद सामने आया था। 


हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाया जाता है बेसन का लड्डू

माना जाता है कि  हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन के बीना  अयोध्या यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए भक्त रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर जरूर जाते हैं।  राम जन्मभूमि परिसर में प्रसाद ले जाने पर रोक है, लेकिन हनुमान जी की मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर कोई मनाही नहीं हैं। यहां पर परंपरागत रूप से बजरंगबली को बेसन के लड्डू अर्पित किए जाते हैं। पर अब लगता है कि ये प्रसाद चढ़ाने की परंपरा अब खत्म कर दी जाएगी। 


30 दुकानों का लिया गया सैंपल

कल अयोध्या पहुंची खाद्य विभाग की फूड सेफ्टी वैन ने 30 से ज्यादा दुकानदारों का सैंपल लिया  और जब उसे लैब में ले जाकर चेक किया गया तो बेसन के लड्डू में मिलावटी पाई गई। जिनमें से तीन प्रमुख सैंपल लड्डू, बेसन और देशी घी फेल पाए गए हैं. इन उत्पादों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही और देशी घी में रैसिडिटी (बासीपन की मात्रा) पाई गई। इतना ही नहीं इसमें कृत्रिम रंग भी मिलाए जा रहे हैं। 


दुकानदारों को पहले ही दी गई थी चेतावनी

 हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन ने पहले ही विक्रेताओं को उच्च गुणवत्ता वाले घी-बेसन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। दुकानदारों को हिदायत दी थी कि हनुमान जी महाराज को चढ़ने वाला लड्डू प्रसाद शुद्ध होना चाहिए. किसी तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा  प्रसाद की दर 400 रुपये से 500 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आने वाले पर्वों जैसे दीपावली को ध्यान में रखते हुए अब विभाग और सख्ती बरतेगा। इसके बावजूद प्रसाद में मिलावट की जा रही है। याद हो कि इससे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट पाई गई थी। 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it