'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने आते ही 'अनुपमा' का किया बुरा हाल, पहले हफ्ते ही TRP  पर किया कब्जा

नारी डेस्क: लोकप्रिय डेली सोप "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" ने अपने दूसरे सीज़न के साथ शानदार वापसी की है, जिसने लॉन्च सप्ताह में टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 1.659 बिलियन मिनट से अधिक समय देखा। एकता कपूर द्वारा निर्मित शो को भारी प्रतिक्रिया मिली, जिसने केवल चार दिनों में 31.1 मिलियन टीवी दर्शकों को आकर्षित किया, जिसमें अकेले प्रीमियर एपिसोड के लिए 15.4 मिलियन ट्यूनिंग थे।



इसने इसे हाल के दिनों में सामान्य मनोरंजन चैनलों (जीईसी) पर सबसे अधिक रेटिंग वाला फिक्शन लॉन्च और भारत में टेलीविजन और डिजिटल दोनों पर अब तक का सबसे बड़ा जीईसी फिक्शन डेब्यू बना दिया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया (BARC) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, यह शो साप्ताहिक टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (TRP) चार्ट में भी शीर्ष पर रहा, और 2.3 की TRP के साथ "अनुपमा" के साथ संयुक्त रूप से आगे रहा।



इसने "ये रिश्ता क्या कहलाता है" (2.0), "लाफ्टर शेफ्स" (2.0) और "तारक मेहता का उल्टा चश्मा" (1.9) को पीछे छोड़ते हुए, इस हफ्ते के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले फिक्शन शो के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय प्राइम-टाइम टेलीविजन की पहचान रहे डेली सोप "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" के पुनरुद्धार में, अभिनेता से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी प्रतिष्ठित तुलसी विरानी के रूप में वापसी कर रही हैं, जो परिचित चेहरों और नई प्रतिभाओं के मिश्रण में शामिल हो रही हैं।



"क्योंकि सास भी कभी बहू थी" की वापसी ने साबित कर दिया है कि बेहतरीन कहानी कहने की क्षमता कभी कम नहीं होती। हमने इस लॉन्च को दोहरे दृष्टिकोण से देखा: भारत के सबसे प्रतिष्ठित शो में से एक से जुड़ी गहरी पुरानी यादों को फिर से जगाना, साथ ही एक समकालीन कहानी और देखने का अनुभव तैयार करना जो आज के दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हो। चैनल के अनुसार, इस शो ने ऑनलाइन भी काफी चर्चा बटोरी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 17,300 से ज़्यादा बार इसका उल्लेख किया गया।