कोजागरी पूर्णिमा 2025: लक्ष्मी कृपा और धन-धान्य वृद्धि पाने के लिए करें ये 7 आसान उपाय

नारी डेस्क: इस साल कोजागरी पूर्णिमा 6 अक्टूबर, सोमवार को है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। इस अवसर पर किए गए उपाय घर में सुख, समृद्धि, और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। कोजागरी पूर्णिमा की रात माता महालक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। इस दौरान सफेद फूल और पीली कौड़ियां देवी को अर्पित करें। साथ ही खीर का भोग लगाएं और मंत्र “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें। इस उपाय से न केवल धन और संपत्ति में वृद्धि होती है बल्कि घर में सुख-समृद्धि और वैभव का वातावरण भी बनता है।

तुलसी की पूजा

शाम के समय तुलसी के पौधे की पूजा करना भी विशेष लाभकारी होता है। तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और खीर का भोग अर्पित करें। यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है और परिवार में माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है।

चंद्रमा की पूजा

कोजागरी पूर्णिमा पर व्रत रखकर रात में चंद्रमा की पूजा करना चाहिए। पानी में गंगाजल, सफेद फूल और शक्कर डालकर उसे अर्घ्य स्वरूप चढ़ाएं। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और आर्थिक उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त करता है।

11 पीली कौड़ियों का उपाय

धन और संपत्ति में वृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ियां अर्पित करें। अगले दिन इन्हें अपनी तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में धन-संपत्ति और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

खीर का भोग

कोजागरी पूर्णिमा के दिन चावल, दूध और शक्कर से खीर बनाएं। रात में इसे चंद्रमा की रोशनी में रख दें। आधे या एक घंटे बाद इसे स्वयं और परिवार के सदस्यों को खिला दें। इस उपाय से परिवार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है।

दीपदान

रात में दीपदान करना भी अत्यंत शुभ होता है। मिट्टी या पीतल के दीपक में गाय का घी और रुई की बत्ती लगाकर दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इसे घर के मुख्य द्वार पर रखें और दरवाजा खोल दें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और दुख-दरिद्रता दूर होती है।

चांदी का सिक्का अर्पित करें

लक्ष्मी जी की पूजा करते समय उनके चरणों में चांदी का एक सिक्का अर्पित करें। अगले दिन सुबह इसे उठाकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में रख दें। इस उपाय से न केवल धन-संपत्ति में वृद्धि होती है बल्कि व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों में भी उन्नति होती है। कोजागरी पूर्णिमा पर ये 7 आसान उपाय घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा लाने के लिए बेहद प्रभावशाली हैं। इन उपायों को सरलता से अपनाया जा सकता है और ये हर परिवार के लिए लाभकारी साबित होते हैं।