जानिए लहसुन खाने का सही तरीका और इसके जबरदस्त फायदे

नारी डेस्क : हमारे किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाला लहसुन सिर्फ स्वाद और सुगंध बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेहत का भी खजाना है। हर तरह की सब्जी से लेकर कई खास डिशेज में लहसुन एक ज़रूरी इंग्रीडिएंट होता है, जिसकी खुशबू और तीखापन खाने को खास बना देता है। लहसुन न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसे एक सुपरफूड भी माना जाता है, क्योंकि इसके औषधीय गुण कई तरह से सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा लहसुन शरीर को डिटॉक्सीफाई करने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने और कुछ हद तक वेट लॉस करने में भी मददगार माना जाता है। बता दें कि अधिकतर लोग खाना पकाने के लिए लहसुन का गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इसका भरपूर फायदा आपके शरीर को नहीं मिल पाता है।

लहसुन से पाना चाहते है फायदा तो अपनाएं 10 मिनट का नियम...

अगर आप चाहते हैं कि खाने में लहसुन के सारे सक्रिय और औषधीय गुण शामिल हों, तो '10 मिनट के नियम' को जरूर फॉलो करें। इस नियम के तहत, जब भी आप लहसुन को पकाने वाले हो, उसे पकाने से पहले कम से कम 10 मिनट पहले काटें या कुचलें और कुछ देर यूं ही छोड़ दें। इससे एलियन और एलिनेज को रिएक्ट करने का समय मिल जाता है और शरीर को लाभ पहुंचाने वाला एलिसिन पूरी तरह बन जाता है। बता दे कि एलिसिन में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण इसे एक नेचुरल मेडिसिन की तरह प्रभावशाली बनाते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर कई तरह के इंफेक्शन से लड़ने में मदद कर सकते हैं।

1. इम्यूनिटी बढ़ाता है (Boosts Immunity)

लहसुन में मौजूद एलिसिन (Allicin) और दूसरे सल्फर युक्त यौगिक शरीर के रोगों से लड़ने वाले सफेद रक्त कोशिकाओं (White Blood Cells) को सक्रिय करते हैं। इसका नियमित सेवन संक्रमण, सर्दी-जुकाम, फ्लू और मौसमी बीमारियों से बचाव करता है। कह सकते हैं कि लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।

2. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद (Good for Heart Health)

लहसुन का सेवन हृदय (Heart) की सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें मौजूद एलिसिन और सल्फर युक्त तत्व रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने (vasodilation) में मदद करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और दिल पर दबाव नहीं पड़ता। बता दे कि खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का खतरा घटता है। लहसुन खून को पतला करने का काम करता है, जिससे थक्का जमने (blood clot) की संभावना कम हो जाती है, जो अक्सर हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बनते हैं।

3. डायबिटीज कंट्रोल करने में सहायक (Helps Manage Diabetes)

लहसुन में मौजूद सल्फर युक्त यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर (रक्त शर्करा) के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। लहसुन शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, जिससे ग्लूकोज का अवशोषण बेहतर होता है और ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। डायबिटीज से जुड़ी सूजन (inflammation) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी लहसुन कम करता है, जिससे दीर्घकालिक जटिलताओं से बचाव संभव है।

4. एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण (Natural Antibiotic Properties)

लहसुन में मौजूद प्रमुख सक्रिय यौगिक एलिसिन (Allicin), प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर होता है। यह शरीर को हानिकारक सूक्ष्मजीवों (germs) से लड़ने की ताकत देता है। यह कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में सक्षम है। प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। लहसुन का सेवन सर्दी, गले की खराश, नाक बंद होना और वायरल बुखार जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाता है और उनकी अवधि भी कम कर सकता है।

5. पाचन शक्ति बढ़ाता है (Improves Digestion)

लहसुन का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। इसमें मौजूद सल्फर युक्त यौगिक, फाइबर और एंटी-माइक्रोबियल गुण आंतों की सफाई करते हैं और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं। यह आंतों में जमा गैस को बाहर निकालने, कब्ज को दूर करने और भोजन के बेहतर पाचन में सहायक होता है साथ ही पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ावा देता है और हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे गट हेल्थ सुधरती है।

6. कैंसर से बचाव में सहायक (May Help Prevent Cancer)

लहसुन में मौजूद एलिसिन, सल्फर युक्त यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यही कारण है कि लहसुन को कई प्रकार के कैंसर से बचाव में सहायक माना जाता है। कुछ स्टडी में यह पाया गया है कि नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने वालों में पेट (stomach), कोलन (large intestine) और फेफड़ों (lungs) के कैंसर का जोखिम कम हो सकता है। लहसुन में मौजूद एंटी-कैंसर गुण कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक सकते हैं, साथ ही शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं।

7. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद (Good for Skin & Hair)

लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। यह शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जिससे त्वचा और बालों की सेहत निखरती है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से डिटॉक्स करके उसे चमकदार और साफ बनाते हैं। इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासे (acne) और फुंसियों से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इसमें मौजूद सल्फर और सेलेनियम बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और झड़ने से रोकते हैं।

8. वजन घटाने में सहायक (Helps in Weight Loss)

लहसुन वजन घटाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से मदद कर सकता है। इसमें मौजूद यौगिक मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को तेज करते हैं, जिससे शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता बढ़ती है। यह ब्राउन फैट टिशू (Brown Fat) को सक्रिय करता है, जो शरीर में जमा वसा (fat) को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इससे फैट कम होने में मदद मिलती है। कुछ शोधों के अनुसार, लहसुन भूख और क्रेविंग को कम कर सकता है, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है।



अगर रहना चाहते है स्वस्थ तो अपनाएं लहसुन को खाना का 10 मिनट का नियम।