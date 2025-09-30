30 SEPTUESDAY2025 8:28:54 PM
बालों के टाइप से जानें, आपको हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Sep, 2025 12:07 PM
 नारी डेस्क: बालों की देखभाल करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अक्सर हम यह नहीं जानते कि हमें हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए। यह बात बालों के टाइप पर निर्भर करती है। गलत समय पर या ज्यादा बार शैंपू करने से बाल कमजोर हो सकते हैं, वहीं कम धोने से बालों में तेल और गंदगी जम जाती है। इसलिए जानना जरूरी है कि आपके बालों के लिए सही शैंपू करने की फ्रीक्वेंसी क्या है।

 सामान्य (नॉर्मल) बाल

अगर आपके बाल नॉर्मल टाइप के हैं, मतलब न ज्यादा तेलीय हैं और न ज्यादा सूखे, तो आपके लिए हफ्ते में 2-3 बार शैंपू करना पर्याप्त है। इस तरह आप बालों की नेचुरल ऑयल को बनाए रखेंगे, जिससे बाल मुलायम और हेल्दी रहेंगे। ज्यादा बार शैंपू करने से बाल सूख सकते हैं और कम करने से गंदगी बढ़ेगी।

तैलीय (ऑयली) बाल

अगर आपके बाल जल्दी तेलीय हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा बार शैंपू करने की जरूरत होती है। हफ्ते में 3-4 बार शैंपू करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे आपके सिर की त्वचा से अतिरिक्त तेल और पसीना साफ रहेगा, जिससे बाल साफ-सुथरे और फ्रेश महसूस होंगे। ध्यान रखें कि हल्के और कम केमिकल वाले शैंपू का इस्तेमाल करें।

 सूखे (ड्राई) बाल

ड्राई बाल वाले लोगों को ज्यादा शैंपू करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे बाल और भी ज्यादा सूखे और टूटने लगते हैं। हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार शैंपू करना ठीक रहता है। साथ ही शैंपू के बाद अच्छी कंडीशनर लगाएं ताकि बालों में नमी बनी रहे। सूखे बालों के लिए मॉइस्चराइजिंग शैंपू का इस्तेमाल करना बेहतर होता है।

 रूखे और घुंघराले बाल

रूखे और घुंघराले बालों को बहुत नमी की जरूरत होती है। इसलिए हफ्ते में 1-2 बार शैंपू करना चाहिए। ज्यादा बार धोने से बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं। कंडीशनर या हेयर मास्क का नियमित इस्तेमाल आपके बालों को नरम और हेल्दी बनाए रखेगा।

रासायनिक या कलर्ड बाल

अगर आपके बालों पर कलरिंग, स्ट्रेटनिंग या किसी भी तरह का रासायनिक ट्रीटमेंट किया गया है, तो आपको शैंपू कम बार करना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार शैंपू करें और हमेशा सल्फेट-फ्री शैंपू का उपयोग करें ताकि बालों का कलर और हेल्थ बनी रहे। साथ ही हेयर ऑयल और कंडीशनर का भी नियमित उपयोग जरूरी है।

अपने बालों के टाइप के हिसाब से शैंपू करने की आदत डालें, इससे आपके बाल स्वस्थ, चमकदार और मजबूत बने रहेंगे। ज्यादा शैंपू करने से बचें और सही प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। बालों की देखभाल में सही दिनचर्या अपनाना सबसे जरूरी है।
 

