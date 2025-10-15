16 OCTTHURSDAY2025 5:10:14 PM
डायबिटीज रोगियों के लिए वरदान साबित होंगे किचन में रखे ये मसाले, कंट्रोल करेंगे Sugar Level

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Oct, 2025 05:20 PM
नारी डेस्क: गलत खान-पान और खराब लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। इसके समस्या में रोगी का ब्लड शुगर स्तर अनियंत्रित होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को अपना ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए फास्ट फूड, जंक फूड जैसी चीजों से परेहज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डायबिटीज के रोगी अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करके  ब्लड शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे मसाले जो शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करेंगे...

हल्दी 

हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो डायबिटीज के कारण होने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीइंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन कम करने में सहायता करते हैं। हल्दी का पानी, हल्दी वाला दूध या फिर सब्जी या दाल में इसका इस्तेमाल करके आप हल्दी को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। 

PunjabKesari

अजवाइन 

किचन में मौजूद अजवाइन भी डायबिटीज रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अजवाइन की पत्तियां, बीज जैसे डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह इम्यूनिटी मजबूत करने और इंसुलिन का स्तर कंट्रोल करने में भी सहायता करती है। अजवाइन की पत्तियां या फिर अजवाइन के बीजों से तैयार चाय का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जी या परांठे में डालकर भी आप अजवाइन को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 

मेथी के दाने

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए मेथी दाने भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट के बढ़ते स्तर को कम करके ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज रोगी मेथी दाने से तैयार पानी या फिर ऐसे ही इसका सेवन करके डायबिटीज का स्तर कंट्रोल में रख सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट मेथी दाने का पानी भी आप पी सकते हैं। 

PunjabKesari

अदरक 

पोषक तत्वों से भरपूर अदरक भी शुगर का स्तर कंट्रोल करने में सहायता करता है। यह शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा यह इंसुलिन के लिए शरीर की संवेदनशीलता बढ़ाता है। इसके अलावा इंसुलिन रिलीज करने में भी मदद करता है। डायबिटीज रोगी अदरक की चाय, अदरक का काढ़ा या फिर पानी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 

दालचीनी 

दालचीनी भी डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कम करने में सहायता करती है। दालचीनी से तैयार चाय या फिर दालचीनी का पाउडर आप अपनी रुटीन में शामिल कर सकते हैं। 

PunjabKesari

 

