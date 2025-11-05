07 NOVFRIDAY2025 8:28:29 PM
  • Edited By vasudha,
  • Updated: 05 Nov, 2025 12:17 PM
गुर्दा को धीरे-धीरे खराब करती है यें चीजें, आपको पता भी नहीं चलेगा और सड़ जाएगी Kidney

नारी डेस्क:  किडनी हमारे शरीर की फ़िल्टर मशीन है जो खून से टॉक्सिन्स, यूरिक एसिड और बेकार पदार्थों को बाहर निकालती है। लेकिन अगर हम गलत खानपान लगातार करते रहें, तो यही चीजें धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं  और किडनी फेलियर (Kidney Failure) का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं किन चीज़ों को ज़्यादा खाने से किडनी सड़ने यानी कमजोर पड़ने लगती है। 


किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें

ज़्यादा नमक: नमक में मौजूद सोडियम किडनी पर सीधा असर डालता है। जब शरीर में नमक बढ़ता है, तो किडनी को उसे निकालने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और धीरे-धीरे किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी घटने लगती है। दिनभर में एक टीस्पून से ज़्यादा नमक न लें।

प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स: चिप्स, सॉसेज, नूडल्स, पैकेज्ड सूप या फ्रोजन फूड्स में सोडियम, प्रिज़र्वेटिव्स और रसायन  बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टॉक्सिन्स किडनी में जमा होकर उसे धीरे-धीरे सड़ा देते हैं ।

ज्यादा प्रोटीन (Red Meat, Paneer, Supplements): किडनी का काम प्रोटीन से बने वेस्ट (यूरिया) को बाहर निकालना है। अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाया जाए  जैसे बार-बारनॉन-वेज, पनीर या प्रोटीन पाउडर तो किडनी पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है। इससे किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है।

कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स: इनमेंफॉस्फोरस, कैफीन और कृत्रिम शक्कर होती है, जो किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं।
नियमित सेवन से कैल्शियम लीक होता है और किडनी स्टोन बनने लगते हैं।

तला-भुना और ओवरऑयली फूड: ज्यादा ऑयल से कोलेस्ट्रॉल और फैट डिपॉज़िट्स किडनी के ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं।  इससे फिल्टरिंग की क्षमता कम होती है और  टॉक्सिन्स शरीर में जमा होने लगते हैं।

शुगर और मीठे पेय: ज्यादा शुगर सेब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं, जो धीरे-धीरे डायबिटिक नेफ्रोपैथी (diabetic kidney damage) में बदल सकते हैं। डायबिटीज किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है।


किडनी को हेल्दी रखने के उपाय

-नमक और शुगर कम करें
-सादा घर का बना खाना खाएं
-रोज़ाना पर्याप्त पानी पिएं
-कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड से दूरी रखें
-नियमित हेल्थ चेकअप और ब्लड प्रेशर की निगरानी करें

ध्यान रखने वाली बात 

किडनी बीमारी से नहीं, बल्कि हमारी रोज़ की आदतों से धीरे-धीरे खराब होती है।  इसलिए आज से ही अपने खाने में संतुलन और सादगी  लाएं   ताकि किडनी हमेशा मजबूत और सक्रिय रहे। 

