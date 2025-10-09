09 OCTTHURSDAY2025 4:30:01 PM
Nari

इन स्टाइलिश नेकलेस को करें ट्राई, करवा चौथ के लिए हैं खास

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Oct, 2025 02:06 PM
इन स्टाइलिश नेकलेस को करें ट्राई, करवा चौथ के लिए हैं खास

नारी डेस्क:  करवा चौथ का पर्व नजदीक है, और इस अवसर पर हर महिला को अपना सबसे अच्छा और एथनिक लुक दिखाना होता है। ज्वेलरी का चुनाव करते समय, खासकर नेकलेस का, फेस शेप और आउटफिट के कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना बेहद आवश्यक होता है। अक्सर, इयररिंग्स पहनने के बाद गले में खालीपन का एहसास होता है, इसलिए इस करवा चौथ पर इन खास नेकलेस डिज़ाइन को ट्राई करें।

पर्ल डिजाइन नेकलेस

पर्ल ज्वेलरी एवरग्रीन और स्टेटमेंट लुक के लिए जानी जाती है। यह किसी भी एथनिक आउटफिट के साथ बेहद खूबसूरत लगती है। आप बारीक पर्ल मोती के साथ मीनाकारी स्टोन डिज़ाइन वाले फैंसी चोकर को पहनकर अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। यह खासकर काले या डार्क रंग के कपड़ों के साथ शानदार दिखता है।

PunjabKesari

 कुंदन डिजाइन नेकलेस

कुंदन ज्वेलरी का क्रेज कभी कम नहीं होता। इस प्रकार के नेकलेस में आप विभिन्न साइज और डिजाइन के विकल्प पा सकते हैं। मीनाकारी से लेकर पेस्टल कलर कॉम्बिनेशन तक, यह नेकलेस आपके लुक को परिपूर्ण बनाता है। खासकर ग्रीन और मैरून स्टोन वर्क ज्वेलरी के साथ गोल्डन टच वाले कुंदन नेकलेस आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे।

पेस्टल कलर नेकलेस

आजकल पेस्टल शेड्स का चलन काफी बढ़ गया है। हल्के रंगों में डिजाइन की गई ज्वेलरी को पहनना बेहद फेशनेबल है। एक खूबसूरत जेम और बीड्स के डिजाइन वाला चोकर आपके गले को सुंदरता प्रदान करेगा। इसके साथ स्टड्स इयररिंग्स पहनकर आप अपने लुक में और भी जान डाल सकती हैं।

PunjabKesari

 ज्वेलरी के अन्य ट्रेंड

करवा चौथ पर आप कुछ अन्य ज्वेलरी डिज़ाइन पर भी विचार कर सकती हैं, चौकर नेकलेस यह गले को खूबसूरत रूप से गले लगाता है और एथनिक आउटफिट के साथ बेहतरीन दिखता है। लॉन्ग नेकलेस यह आपके लुक को एक अलग स्तर पर ले जाता है, खासकर जब इसे किसी हल्के रंग की साड़ी के साथ पहना जाए। फ्लोरल डिजाइन यह एक ट्रेंडी और क्यूट लुक देता है, जो युवा महिलाओं के लिए आदर्श है।

अपने लुक को पूरा करें

नेकलेस के साथ अपने लुक को पूरा करने के लिए उपयुक्त इयररिंग्स, बंगलेस और रिंग्स का चुनाव करना न भूलें। इन सभी ज्वेलरी को एक साथ पहनने से आपका लुक और भी आकर्षक बन जाएगा। अगर आपको ये स्टाइलिश नेकलेस डिज़ाइन पसंद आए हों, तो इस लेख को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। आपके विचारों का स्वागत है, कृपया हमें अपने कमेंट्स में बताएं। ऐसे अन्य लेख पढ़ने के लिए हरजिंदगी को फॉलो करें।

PunjabKesari

करवा चौथ 2024 पर अपनी खूबसूरती को निखारें और अपने लुक को बेहतरीन बनाएं। सही ज्वेलरी के साथ, आप इस खास दिन को यादगार बना सकती हैं।


 

