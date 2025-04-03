13 DECSATURDAY2025 8:13:42 PM
मुगलों वाली ये एक चीज ना खाए तो Kareena Kapoor को नहीं आती नींद, कहा- सासु मां तो हर रोज खाती तोरई-लौकी

  Updated: 09 Dec, 2025 02:32 PM
नारी डेस्कः बॉलीवुड की बेबो यानि हमारी करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) सिर्फ अपने फैशन के लिए ही नहीं फिटनेस के लिए भी जानी जाती है। करीना के जैसे ग्लो पाने की चाह ना जाने कितनी हसीनाओं की रही है। हाल ही में करीना अपनी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Nutritionist Rujuta diwekar) की बुक लॉन्च इवेंट में पहुंची थी, जहां उन्होंने वो सारे फूड सीक्रेट्स  बता दिए जो वह खुद फॉलो करती हैं। करीना का एक डॉयलॉग बहुत फेमस रहा है कि मैं अपनी फेवरेट हूं...और करीना इसी को फॉलो करती हैं। वह कहती दिखी कि जब आप सैल्फ कॉन्फिडेंट रहती हैं तो यह आपको अंदर से खुशी देता है। 

खाने की बात करें तो करीना वो हर चीज खाती हैं जो उन्होंने खुशी का अहसास करवाती हैं। घर के खाने की शौकीन बेबो को  खिचड़ी, दाल-सब्जी, घी सब पसंद हैं। घर का खाना वह मजे से खाती है लेकिन एक बैलेंस में। अपने कंफर्ट फूड के बारे में बताते हुए करीना ने कहा कि आई लव खिचड़ी। करीना को खिचड़ी इतनी पसंद है कि वह बाकी चीजों और ड्रिंक के बिना रह सकती हैं लेकिन खिचड़ी के बिना नहीं वह नहीं रह पाती और दो-तीन दिन बाद ही उन्हें खिचड़ी की क्रेविंग होने लगती है।  वह अपनी डाइटिशयन रुजुता को मेसेज करती हैं कि अगर उनकी डाइट में खिचड़ी नहीं है तो वह सो नहीं पाएंगी। इतना ही
नहीं वह दिन में 5 टाइम्स भी खिचड़ी खा सकती हैं।

इसी के साथ करीना ने कहा उनकी डाइट में तौरी लौकी भी होती हैं और सासु मां शर्मिला टैगोर तो रोज ये खाती है एकदम घर का सिंपल खाना। करीना का सिंपल सा फंडा, दिल खोलकर घर कर खाती हैं...हल्की फुल्की सैर, वर्कआउट और योगासन मैं वह सूर्य नमस्कार करती हैं। सैफ और वह एक साथ मिलकर अपने लिए कुकिंग करते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर वह खूब मस्ती और खाना एंज्वॉय करते हैं। हालांकि सैफ को उन्होंने बेहतर कुक बताया जबकि उन्हें अंडा उबालना भी अच्छे से नहीं आता। 

कपूर फैमिली के फेवरेट फूड के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कपूर्स का फेवरेट तो पाया सूप है हालांकि रुजुता ने कहा कि अब शायद करीना यह लेगेसी तोड़ दें क्योंकि करीना खिचड़ी की दीवानी है। खैर बता दें कि करीना ने आगे बात करते कहा कि वह भूखी नहीं सकती ना कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं। भूखे रहने से उनका मूड खराब होता है और वह काम पर भी फोक्स नहीं कर पाती। 

इसके अलावा काम की बात पर करीना ने कहा कि वह अगर 85 साल की भी हो गई तो काम करती रहेंगी क्योंकि वह कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती और अगर वह ताउम्र हैल्दी रहना चाहती है तो हैल्दी खाना बहुत जरूरी है जिसमें डाइटिशयन रुजुता दिवेकर उनकी हेल्प करती हैं। 
यह भी पढ़ेंः सुबह उठकर पी लिया ये पानी तो 200 की स्पीड से बढ़ेगा Vitamin B1

करीना खाती हैं हैल्दी खिचड़ी, हेल्थ एक्सपर्ट भी देते दिन में 1 खिचड़ी खाने की सलाह

हेल्थ एक्सपर्ट भी दिन में एक बार खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं क्योंकि ये हल्की और पोष्क तत्वों से भरपूर होती हैं। इससे वजन भी कंट्रोल (Weight Loss) में रहता है। देसी घी के साथ तैयार की गई चावल और मूंग दाल की खिचड़ी काफी हैल्दी मानी जाती है।

हजारों साल पुराना है खिचड़ी का इतिहास

वैसे ये खिचड़ी बनाई किसने तो बता दें कि खिचड़ी का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा तो ये भी जाता है कि खिचड़ी इतनी प्राचीन डिश है महाभारत से लेकर मुगल युग तक, लोग इसका सेवन करते थे। महाभारत में भी इसका संदर्भ मिला है।  महाभारत (Mahabharat ) में कहा गया है कि द्रौपदी ने पांडवों को उनके वनवास के दौरान खिचड़ी खिलाई थी।
इब्न बतूता और मुगलों के समय में खिचड़ी का जिक्र

मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने सन 1350 के आसपास भारत यात्रा के दौरान खिचड़ी का जिक्र किया। उन्होंने इसे "किश्री" कहा और बताया कि यह चावल और मूंग की दाल से बनाया जाता था और मक्खन के साथ खाया जाता था। 15वीं शताब्दी में रूसी यात्री अफानसी निकितिन ने भी खिचड़ी का जिक्र किया। मुगल काल में खिचड़ी बहुत लोकप्रिय थी। अकबर इसे बहुत पसंद करते थे और उनके दरबारी अबुल फज़ल प्रतिदिन 30 मन खिचड़ी बनाते थे। जहांगीर ने इसे "लज़ीज़न" नाम दिया था, और औरंगज़ेब रमज़ान के दौरान खिचड़ी का आनंद लेते थे।                                       

खिचड़ी के चार यार

भारत में खिचड़ी को आमतौर पर पापड़, घी, दही, और अचार के साथ खाया जाता है। इसे बच्चे के पहले भोजन से लेकर बीमार व्यक्ति के लिए पौष्टिक भोजन के रूप में परोसा जाता है। खिचड़ी को एक सरल, हल्का लेकिन पोषक आहार माना जाता है, जो विभिन्न अवसरों पर बनती और खाई जाती है।

...तो अब तो आप जान गए हैं कि करीना की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है। आप करीना की बातों पर कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।  
 

