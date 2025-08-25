प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई बुजुर्ग महिला, ट्रेन के नीचे फंसी, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला महिमा गंगवार, जो फर्रुखाबाद की रहने वाली हैं, लखनऊ से भोपाल जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12593) में चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गईं। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

महिमा गंगवार प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अचानक उनका पैर फिसला और वे प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर ट्रेन के नीचे फंस गईं। यह बेहद खतरनाक स्थिति थी क्योंकि ट्रेन चल रही थी और किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था।

आरपीएफ की तत्परता से बची जान

घटना के तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत महिला को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे हुए सुरक्षित बाहर निकाला। आरपीएफ की इस तेज़ प्रतिक्रिया से महिमा गंगवार की जान बच गई। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

परिवार को दी गई जानकारी

महिमा के पति राजवीर गंगवार को इस घटना की सूचना दी गई। वे फर्रुखाबाद से कानपुर पहुंचे और अस्पताल में अपनी पत्नी से मिले। राजवीर ने आरपीएफ और रेलवे स्टाफ की तत्परता और समय पर मदद के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर समय पर मदद न मिलती तो घटना बहुत गंभीर हो सकती थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता और साहस की जमकर तारीफ की है। इस घटना ने रेलवे स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती को फिर से उजागर कर दिया है।



कानपुर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा रेलवे सुरक्षा बल की चौकसी और तत्परता का एक उदाहरण है। समय पर हुई कार्रवाई ने एक जानलेवा दुर्घटना को टाल दिया। इस घटना से यह साफ हो गया है कि रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर वक्त सतर्क और तैयार रहते हैं।