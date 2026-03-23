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कितनी अमीर हैं कंगना रनौत? जानें नेटवर्थ, फीस, घर और लग्जरी लाइफस्टाइल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Mar, 2026 03:44 PM
कितनी अमीर हैं कंगना रनौत? जानें नेटवर्थ, फीस, घर और लग्जरी लाइफस्टाइल

नारी डेसक:  Kangana Ranaut ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गैंगस्टर से की थी और आज वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हैं। अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर कंगना अब राजनीति में भी सक्रिय हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद हैं। 23 मार्च को अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर उनकी सफलता और लग्जरी लाइफस्टाइल की खूब चर्चा हो रही है।

कुल नेटवर्थ कितनी है?

चुनावी हलफनामे के अनुसार, कंगना रनौत की कुल संपत्ति लगभग 90 करोड़ रुपये है। इसमें उनकी चल संपत्ति करीब 28.73 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति लगभग 62.92 करोड़ रुपये बताई जाती है। यह दिखाता है कि उन्होंने अपने करियर में मजबूत आर्थिक स्थिति बना ली है।

ज्वैलरी और कीमती निवेश

कंगना के पास सोना-चांदी और डायमंड ज्वैलरी का बड़ा कलेक्शन है। उनके पास करीब 6.7 किलो सोना है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा करीब 60 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये है। साथ ही उनके पास 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की डायमंड ज्वैलरी भी मौजूद है, जो उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को दर्शाती है।

लग्जरी कारों का शौक

कंगना रनौत को महंगी और शानदार कारों का भी शौक है। उनके पास BMW 7 Series और Mercedes-Benz GLE जैसी लग्जरी कारें हैं। इनकी कुल कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है, जो उनकी शानदार लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं।

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फिल्मों और ब्रांड से कमाई

कंगना रनौत एक फिल्म के लिए करीब 15 से 25 करोड़ रुपये तक फीस लेती हैं। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी 3 से 3.5 करोड़ रुपये तक कमा लेती हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस मनिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड भी है, जिससे उनकी आय का एक और मजबूत स्रोत बनता है।

 घर और प्रॉपर्टी

कंगना के पास कई महंगी प्रॉपर्टीज हैं। मुंबई में उनका 5 बेडरूम का फ्लैट है, जिसकी कीमत लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उनका एक खूबसूरत लक्जरी बंगला है, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपये बताई जाती है। मुंबई के पाली हिल में उनका एक बड़ा ऑफिस स्पेस भी है और मनाली में उनका एक कैफे भी है, जिससे उन्हें अच्छी कमाई होती है।

सैलरी और अन्य इनकम सोर्स

राजनीति में सक्रिय होने के बाद कंगना रनौत को सांसद के रूप में करीब 1 लाख रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्होंने कई LIC पॉलिसी में निवेश किया हुआ है, जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाता है। कंगना रनौत आज सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला भी हैं। उनकी नेटवर्थ, लग्जरी घर, महंगी कारें और अलग-अलग इनकम सोर्स यह दिखाते हैं कि उन्होंने मेहनत और स्मार्ट फैसलों से एक शानदार जीवन बनाया है।  

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