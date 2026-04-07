फीस विवाद: कोर्ट ने 25 छात्रों को कक्षा में लौटने की दी अनुमति, स्कूल की भी लगाई फटकार

नारी डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका से फीस बढ़ोतरी विवाद के बीच फीस न चुकाने के कारण निकाले गए 25 छात्रों को कल से क्लास में शामिल होने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल का फैसला तब तक लागू नहीं होगा, जब तक अभिभावक 17 अप्रैल तक बकाया फीस का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा कर देते हैं। कोर्ट ने DPS द्वारका के कई छात्रों की अवमानना ​​याचिका पर यह आदेश दिया।



स्कूल प्रबंधन पर ये हैं आरोप

आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने हाई कोर्ट के 16 मई, 2025 के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें छात्रों को बढ़ी हुई फीस न चुकाने के कारण भेदभाव और उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा- "यह निर्देश दिया जाता है कि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, अभिभावक 16 मई, 2025 के आदेश के अनुसार बकाया फीस का 50 प्रतिशत हिस्सा 17 अप्रैल तक जमा करेंगे। इसके तुरंत बाद छात्रों को वापस स्कूल में शामिल करने का आदेश जारी किया जाएगा। छात्रों को कल से स्कूल में शामिल होने की अनुमति होगी।" स्कूल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि प्रबंधन ने हाई कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार 2025-2026 की बकाया फीस न चुकाने के लिए छात्रों को कारण बताओ नोटिस देने के बाद कार्रवाई की थी, और उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे।



स्कूल के रवैये से नाराज कोर्ट

हालांकि, कोर्ट ने स्कूल के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की कि उसे इस मुद्दे पर पिछले आदेशों का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के साथ) पालन करना चाहिए। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की- "ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल हमें वही प्रक्रिया दोहरानी पड़े। जब एक बार आदेश आ जाता है, तो आपको उसका पूरी तरह से पालन करना होता है... यह आपके स्कूल की ओर से उचित नहीं है। बिल्कुल भी उचित नहीं... हर साल, वही मज़ाक। वही प्रक्रिया।" कोर्ट ने कहा- "अपने चेयरमैन को यहां बुलाओ। यह क्या है? हर साल वही तमाशा।" सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से स्कूल के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि उसने 2015-2016 के बाद से स्कूल के संशोधित फीस ढांचे को मंज़ूरी नहीं दी है।



स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन को नोटिस जारी

कोर्ट ने अवमानना ​​याचिका पर स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, साथ ही शिक्षा निदेशालय (DOE) के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अवमानना ​​मामले में सिर्फ़ उन्हीं छात्रों को याचिकाकर्ता बनाया जाए जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। 16 मई, 2025 को, हाई कोर्ट की एक बेंच ने फीस बढ़ोतरी विवाद के बीच, 100 से ज़्यादा अभिभावकों को निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बढ़ाई गई फीस का 50 प्रतिशत हिस्सा जमा करें, ताकि उनके बच्चे DPS, द्वारका में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यह आदेश 102 अभिभावकों की एक याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने DPS द्वारका में चल रहे फीस बढ़ोतरी के मुद्दे के बीच अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की मांग की थी, और यह भी मांग की थी कि राजधानी में सरकार और उपराज्यपाल स्कूल का अधिग्रहण कर लें।



स्कूल ने बढ़ाई इतनी फीस

याचिका में कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में, स्कूल ने अभिभावकों से बिना मंज़ूरी वाली फीस वसूलने के लिए दबाव डाला और ज़बरदस्ती के तरीके अपनाए; जबकि अभिभावक इस बात पर अड़े थे कि वे बिना मंज़ूरी वाली फीस का भुगतान नहीं करेंगे। याचिका में यह भी बताया गया कि बिना मंज़ूरी वाली फीस का भुगतान न करने के कारण बच्चों को परेशान किया गया। अभिभावकों के वकील ने कहा कि स्कूल ने पहले फीस में हर महीने 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी, और अब इसे बढ़ाकर हर महीने 9,000 रुपये कर दिया है। याचिका में DPS द्वारका पर ज़मीन आवंटन के नियमों का घोर उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया, और यह दावा किया गया कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि DoE ने 22 मई, 2024 के अपने आदेश में स्कूल को निर्देश दिया कि वे 2022-23 के एकेडमिक सेशन के लिए छात्रों से ली गई ज़्यादा और बिना मंज़ूरी वाली फ़ीस वापस करें।