जिंदगी की जंग हार गई ये दिग्गज अदाकारा , इस खतरनाक बीमारी से गई जान

नारी डेस्क: फिल्म जगत ने आज फिर एक और दिग्गज को खो दिया। टोनी-नामांकित अभिनेत्री मैरी बेथ हर्ट अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने 79 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के अनुसार, हर्ट का निधन शनिवार को हुआ। 2015 में अल्जाइमर रोग का पता चलने के बाद, वह हाल तक मैनहैटन में एक अन्य देखभाल केंद्र में रह रही थीं, जबकि उनके पति उसी इमारत में एक दूसरे अपार्टमेंट में रहते थे।



अपनी मां के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, मौली श्रेडर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- "कल सुबह हमने अपनी मां, मैरी बेथ को अल्जाइमर के कारण खो दिया, उन्होंने इस बीमारी से एक दशक तक संघर्ष किया। वह एक अभिनेत्री, पत्नी, बहन, मां, मौसी, और दोस्त थीं, उन्होंने इन सभी भूमिकाओं को पूरी गरिमा और एक अनोखे जोश के साथ निभाया। हालांकि हम शोक में डूबे हैं, लेकिन इस बात से कुछ तसल्ली मिलती है कि अब उन्हें कोई कष्ट नहीं है और वह शांतिपूर्वक अपनी बहनों के साथ फिर से मिल गई हैं।" हर्ट को मुख्य रूप से 'इंटीरियर्स', 'चिली सीन्स ऑफ़ विंटर' और 'द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प' में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है।



हर्ट ने जेम्स आइवरी की फ़िल्म 'स्लेव्स ऑफ़ न्यूयॉर्क' में एक गैलरी मालिक की भूमिका निभाकर अपने अभिनय में एक परिष्कृत अंदाज़ भी जोड़ा। इसके अलावा, 1989 की एक अन्य फ़िल्मबॉब बालाबान द्वारा निर्देशित ब्लैक कॉमेडी 'पेरेंट्स' में उन्होंने 1950 के दशक की एक ऐसी मां का किरदार निभाया, जिसके अजीब व्यवहार के कारण उसके बेटे (ब्रायन मैडोर्स्की) को यह यकीन हो जाता है कि वह और उसके पति (रैंडी क्वैड) नरभक्षी हैं। हर्ट ने 1974 से 2011 के बीच ब्रॉडवे पर 15 बार अभिनय किया, और 1982 में उन्हें अपने करियर के तीन टोनी नामांकन में से एक प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े पर्दे पर भी काम किया, जिनमें 'ए चेंज ऑफ़ सीज़न्स' (1980), मार्टिन स्कोर्सेसे की 'द एज ऑफ़ इनोसेंस' (1993), 'D.A.R.Y.L.' (1985), श्रेडर द्वारा लिखित 'ब्रिंगिंग आउट द डेड' (1999), 'द फ़ैमिली मैन' (2000), एम. नाइट श्यामलन की 'लेडी इन द वॉटर' (2006), 'द डेड गर्ल' (2006), 'अनट्रेसेबल' (2008) और 'चेंज इन द एयर' (2018) शामिल हैं।

