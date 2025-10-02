02 OCTTHURSDAY2025 7:11:24 PM
काजोल ने बेटी निसा के साथ 'सिंदूर खेला' समारोह में लिया हिस्सा, यहां देखें  मां- बेटी का प्यारा वीडियो

  • Updated: 02 Oct, 2025 04:57 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा में अपनी बेटी निसा, बहन तनीषा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 'सिंदूर खेला' समारोह में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। दुर्गा पूजा उत्सव, जिसकी अगुवाई अभिनेत्री का परिवार कई दशकों से करता आ रहा है, गुरुवार को विजयादशमी के साथ संपन्न होगा। पंडाल से ली गई तस्वीरों में, काजोल को इस अनुष्ठान में भाग लेते हुए देखा जा सकता है, जिसमें देवी दुर्गा को 'सिंदूर' लगाना और विदाई से पहले प्रार्थना करना शामिल है।
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभिनेत्री पारंपरिक सफेद और लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जब वह इस समारोह में शामिल हुईं, जबकि उनकी बेटी ने भी यह अनुष्ठान किया। कई अन्य हस्तियाँ भी 'सिंदूर खेला' अनुष्ठान में भाग लेती देखी गईं, जिनमें रितुपर्णा सेनगुप्ता, सुमोना चक्रवर्ती, खुशी दुबे और अनु अग्रवाल शामिल हैं। रितुपर्णा सेनगुप्ता और काजोल ने इस उत्सव में भाग लिया और परंपरा के अनुसार एक-दूसरे को सिंदूर लगाया।
 

काजोल ने अपनी बेटी न्यासा और बहन तनीषा के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इस बीच, रानी मुखर्जी, जो पहले दिन से ही पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव का हिस्सा रही हैं, विजयादशमी के अवसर पर अनुपस्थित रहीं। पिछले कई दिनों से, परिवार अपनी वार्षिक परंपरा के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और त्योहार के हर दिन को पूरी श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। कई मशहूर हस्तियों को पंडाल की शोभा बढ़ाते और आशीर्वाद लेते देखा गया। इस सप्ताह की शुरुआत में, अभिनेता अजय देवगन अपनी पत्नी काजोल और बेटी न्यासा के साथ पंडाल में शामिल हुए। अजय ने पारंपरिक परिधान में हरा कुर्ता पहना था।
 

