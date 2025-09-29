दुर्गा पंडाल में जया बच्चन को देख दौड़ीं काजोल, गले मिलते ही लोगों को आई 'कभी खुशी कभी गम' की याद

नारी डेस्क: दुर्गा पूजा के मौके पर एक खास नजारा देखने को मिला जब काजोल और जया बच्चन एक-दूसरे से टकराईं। सोशल मीडिया पर दोनों का वीडियो सामने आते ही फैंस को फिल्म कभी खुशी कभी ग़म की सास-बहू वाली जोड़ी याद आ गई। हर साल की तरह इस बार भी जया बच्चन सप्तमी के दिन मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए मुखर्जी परिवार के पंडाल पहुंचीं। यहां पहुंचते ही उन्होंने पूजा-अर्चना की और मां दुर्गा पर फूल चढ़ाए। तभी पंडाल में मौजूद काजोल उन्हें देखकर तेजी से उनकी ओर बढ़ीं। काजोल को देखते ही जया बच्चन का चेहरा खिल उठा और दोनों ने एक-दूसरे को कसकर गले से लगा लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक-दूसरे को पकड़े रहीं। इस दौरान दोनों के चेहरों पर खुशी और भावनाओं का खास मिश्रण देखने को मिला।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस मुलाकात पर मजेदार रिएक्शन देने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा “कभी खुशी कभी ग़म की याद आ गई”, तो किसी ने कहा – “जया जी अपनी बहू को छोड़ दूसरे की बहू से ज्यादा खुश नज़र आ रही हैं।” एक यूज़र ने मजाक में लिखा “बस काजोल ही हैं जो जया जी को डांट भी सकती हैं और उनके साथ मजाक भी कर सकती हैं।” वहीं कुछ लोगों ने नोटिस किया कि इस बार जया बच्चन बेहद इमोशनल नज़र आईं।

पिछले साल गुस्से में दिखी थीं काजोल

ध्यान दिला दें कि पिछले साल भी काजोल का एक वीडियो पंडाल से खूब वायरल हुआ था। उस वक्त उन्होंने लोगों को जूते पहनकर पंडाल में आने पर फटकार लगाई थी। माइक पर काजोल ने कहा था – “नो शूज़ प्लीज़... पूजा है, थोड़ी इज्जत रखिए।” उनका यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा था।

ऑन-स्क्रीन भी बनी थीं सास-बहू

काजोल और जया बच्चन की जोड़ी फैंस को पहले भी पसंद आ चुकी है। फिल्म कभी खुशी कभी ग़म में जया ने काजोल की सास की भूमिका निभाई थी। फिल्म में वह बड़े खानदान की संस्कारी सास बनीं थीं, जबकि काजोल एक साधारण लड़की के किरदार में थीं, जो शाहरुख खान से शादी कर उनके घर की बहू बनती हैं। उस फिल्म में भी जया का काजोल के प्रति लगाव दर्शकों को खूब भाया था।

इस मुलाकात ने फैंस को फिर से वही पुरानी सास-बहू की बॉन्डिंग याद दिला दी, और यही वजह है कि यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

