बाढ़ के बीच इंसानियत की मिसाल: शख्स ने पीठ पर लेकर बचाया गाय का बच्चा, वीडियो वायरल

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे कठिन हालात में जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है, वहीं एक शख्स ने अपने दिल की दरियादिली दिखाते हुए एक गाय के बछड़े को अपनी पीठ पर बांधकर सुरक्षित जगह ले जाते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस इंसानियत भरे कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बछड़े को बोरी में लपेटकर बचाने वाला शख्स बना लोगों का हीरो

वीडियो में देखा जा सकता है कि वह शख्स गाय के बछड़े को पीठ पर लादा हुआ है और उसे बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की बोरी से अच्छी तरह ढक रखा है। वह अपने कंधे पर बोझ उठाए आगे बढ़ रहा है ताकि बछड़ा भीग न जाए और सुरक्षित रह सके। इस वीडियो को वहां मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड किया, जिसने बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया।

इंटरनेट पर मिला दिल से सलाम

वीडियो देखने वाले लोग उसकी इंसानियत और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे "हीरा" और "सच्चा इंसान" कहकर संबोधित किया। वीडियो में जब वह व्यक्ति बछड़े को लेकर आगे बढ़ता है, तो वीडियो बनाने वाला शख्स उसे सलाम भी करता है। यह वीडियो करीब 52 सेकंड का है, जिसमें बाढ़ के बीच इंसानियत की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है।

बाढ़ की भयावहता के बीच बचाव का जज़्बा

वीडियो के दौरान शख्स बताता है कि यह इलाका बारिश की वजह से अब सुरक्षित नहीं रहा। नालियां बह रही हैं और पानी का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में उसने सोचा कि बछड़े को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर समय रहते उसे बचाया नहीं जाता, तो बछड़े के साथ भी कोई अनहोनी हो सकती थी।

लोगों ने जताया प्यार और सम्मान

इस वीडियो को देख कई लोगों ने सोशल मीडिया पर दिल खोलकर प्यार और प्रशंसा जताई है। कहा जा रहा है कि ऐसी इंसानियत और संवेदना ही समाज को मजबूत बनाती है। बाढ़ जैसे कठिन वक्त में इस तरह का कदम उम्मीद और हिम्मत जगाता है। यह वीडियो हमें यह सिखाता है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, इंसानियत और प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग ही समाज के सच्चे हीरो होते हैं।

