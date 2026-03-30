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सासू मां के बर्थडे पर छाईं Isha Ambani, 1.37 लाख की फ्लोरल ड्रेस में दिखीं बेहद स्टाइलिश

  • Edited By Monika,
  • Updated: 30 Mar, 2026 12:22 PM
सासू मां के बर्थडे पर छाईं Isha Ambani, 1.37 लाख की फ्लोरल ड्रेस में दिखीं बेहद स्टाइलिश

नारी डेस्क : मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी एक बार फिर अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार मौका था उनकी सास स्वाति पीरामल के 70वें जन्मदिन का, जहां उन्होंने अपने सिंपल लेकिन क्लासी लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया। जहां आमतौर पर अंबानी परिवार के फंक्शन्स में हैवी जूलरी और रॉयल आउटफिट देखने को मिलते हैं, वहीं ईशा ने इस बार एक फ्रेश, समर-फ्रेंडली फ्लोरल ड्रेस पहनकर नया फैशन स्टेटमेंट सेट किया।

1.37 लाख की ड्रेस ने बनाया लुक खास

इस खास मौके पर ईशा ने Alessandra Rich ब्रांड की खूबसूरत मिडी ड्रेस पहनी, जिसकी कीमत करीब ₹1.37 लाख बताई जा रही है।
फैब्रिक: सिल्क क्रेप डी शीन
डिजाइन: फ्लोई सिल्हूट, विंटेज टच
स्टाइल: सॉफ्ट, एलिगेंट और फेमिनिन
यह ड्रेस बेहद हल्की और आरामदायक होने के साथ-साथ क्लासी लुक देती है, जो समर पार्टियों के लिए परफेक्ट चॉइस है।

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फ्लोरल प्रिंट और रफल डिटेलिंग का कमाल

ईशा अंबानी की इस खूबसूरत ड्रेस में फ्लोरल प्रिंट और रफल डिटेलिंग का शानदार मेल देखने को मिला। डेलिकेट वाइट फ्लोरल मोटिफ्स उनके लुक को सॉफ्ट और टाइमलेस बना रहे थे, जबकि शोल्डर और बस्ट पर की गई रफल डिटेलिंग ने इसमें एक एलिगेंट और विंटेज टच जोड़ दिया। फ्रंट में V-नेक और बैक में स्क्वायर नेकलाइन का कॉम्बिनेशन आउटफिट को और भी स्टाइलिश बना रहा था। वहीं, नेकलाइन पर लगा ब्लैक बो पूरे लुक में एक प्लेफुल और चार्मिंग एलिमेंट जोड़ रहा था। कुल मिलाकर, इस ड्रेस का हर डिटेल उन्हें रिलैक्स्ड लेकिन बेहद रिफाइंड और क्लासी अपील दे रहा था।

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मिनिमल जूलरी, मैक्सिमम एलिगेंस

ईशा अंबानी ने अपने लुक को ओवरडू करने के बजाय मिनिमल जूलरी के साथ मैक्सिमम एलिगेंस दिखाया। उन्होंने डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स, एक सटल रिंग और ब्रेसलेट पहनकर अपने आउटफिट को क्लासी टच दिया। इसके साथ ही न्यूड मेकअप और सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल ने उनके पूरे लुक को और भी निखार दिया। उनका यह सिम्पल और सटल स्टाइल ही उन्हें सबसे अलग, ग्रेसफुल और बेहद स्टनिंग बना रहा था।

पति आनंद पीरामल के साथ ट्विनिंग

इस खास मौके पर ईशा अंबानी के साथ उनके पति आनंद पीरामल भी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। उन्होंने ब्लैक शर्ट के साथ ग्रे ट्राउजर पहना, जिसे कैजुअल टच देने के लिए स्लीव्स फोल्ड की और शर्ट को बिना टक-इन स्टाइल किया। घड़ी और चश्मे के साथ उनका लुक पूरा हुआ, जो काफी डैशिंग लग रहा था। वहीं, दोनों की ब्लैक टोन में की गई ट्विनिंग ने उनके स्टाइल को और भी क्लासी और एलिगेंट बना दिया।

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आप भी ऐसे करें यह लुक री-क्रिएट

अगर आप ईशा अंबानी जैसा लुक पाना चाहती हैं, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें
समर में हल्के और फ्लोई फैब्रिक जैसे कॉटन या लिनन चुनें
डेलिकेट फ्लोरल प्रिंट्स को प्राथमिकता दें
जूलरी को मिनिमल रखें
मिडी, मैक्सी या शॉर्ट ड्रेस तीनों अच्छे ऑप्शन हैं
न्यूड मेकअप और सॉफ्ट हेयरस्टाइल अपनाएं।

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क्यों खास है यह लुक?

ईशा अंबानी ने यह साबित कर दिया कि स्टाइलिश दिखने के लिए भारी-भरकम आउटफिट या जूलरी जरूरी नहीं है। सही फैब्रिक, सटल डिजाइन और मिनिमल स्टाइलिंग से भी आप बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस लग सकती हैं।
 

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