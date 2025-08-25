खुशखबरी ! अब Dengue की होगी छुट्टी, भारत के वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया इसका इलाज



नारी डेस्क: भारत के पहला स्वदेशी डेंगू टीके "DengiAll" (डेंगीऑल) को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अक्टूबर के बाद इस स्वदेशी वैक्सीन के बाजार में आने की उम्मीद है। यह टीका पनेशिया बायोटेक (Panacea Biotec) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से विकसित किया गया है। एम्स, जोधपुर सहित देश के 18 अन्य शहरों में डेंगू टीके का ट्रायल किया जा रहा है।



10,500 लोगों को लगेगा ये टीका

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक, यह वैक्सीन डेंगू के चारों स्ट्रेन पर असरदार होगी और एक ही डोज में सुरक्षा देगी। यानी कि सिर्फ एक बार यह टीका लगवाने से ही डेंगू से बचाव हो जाएगा। इस ट्रायल में कुल 10,500 लोगों को शामिल किया जाना है। इनमें से अब तक 8,000 लोगों पर परीक्षण पूरा हो चुका है। टीका लगाने वाले लोगों का दो साल तक फॉलोअप किया जाएगा।



डेंगू के चार प्रकार

डेंगू वायरस के चार अलग-अलग प्रकार होते हैं (DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4)। अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है जो चारों प्रकार से पूरी तरह सुरक्षा दे पाए। "DengiAll" इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह भारत का पहला मेड-इन-इंडिया डेंगू वैक्सीन है, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने मिलकर विकसित किया है। अगर इसका ट्रायल सफल रहता है, तो आने वाले समय में भारत में डेंगू से होने वाली गंभीर बीमारियों और मौतों में बड़ी कमी आएगी।



वैज्ञानिक महत्व

यह वैक्सीन न सिर्फ भारत बल्कि उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, जहाँ डेंगू की समस्या बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो, "DengiAll" भारत का पहला ऐसा टीका बनने जा रहा है जो डेंगू के चारों प्रकारों से बचाव करेगा और लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब इसके तीसरे चरण का ट्रायल जारी है, जिसके यह असानी से उपलब्ध हो जाएगी।