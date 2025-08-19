26 AUGTUESDAY2025 2:46:43 PM
बारिश ने मुंबई का क्या कर दिया हाल? स्कूल ऑफिस और घर हर तरफ बस पानी ही पानी, यहां देखे तस्वीरें

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Aug, 2025 01:48 PM
नारी डेस्क:  मुंबई और आसपास के इलाकों में मंगलवार को भी भारी बारिश से राहत नहीं मिली जिससे कई इलाकों में पानी भर गया, उपनगरीय रेल सेवाओं में विलंब हुआ और कई जगहों पर यातायात जाम की स्थिति रही। लगातार हो रही बारिश और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से ‘रेड अलर्ट' जारी किए जाने के मद्देनजर मुंबई में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कार्यालय भी बंद किए गए। 

PunjabKesari

 बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने  मुंबई के सभी निजी प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने दें। बीएमसी ने मंगलवार सुबह एक बयान में मुंबई और उपनगरों में लगातार हो रही भारी बारिश तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी ‘रेड अलर्ट' के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को बंद करने की घोषणा की। बयान में कहा गया है कि यह निर्णय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सभी बीएमसी कार्यालयों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। बीएमसी ने कहा- ‘‘मुंबई और उपनगरों में बहुत भारी बारिश के ‘रेड अलर्ट' को देखते हुए सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और बीएमसी कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) आज बंद रहेंगे।'' 

PunjabKesari

 आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई और इसके उपनगरों में ‘‘बहुत भारी से अत्यंत भारी'' बारिश का पूर्वानुमान जताया था और कभी-कभी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान हैं। सुबह और देर शाम बारिश से यातायात जाम होने की आशंका है। लोगों ने दादर, माटुंगा, परेल और सायन के निचले इलाकों में रेलवे पटरियों पर जलजमाव की शिकायत की। रेलवे अधिकारियों ने दावा किया कि पानी पटरी के स्तर से नीचे था इसलिए ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई। हालांकि ट्रेन सेवाएं देरी से चलीं। 

PunjabKesari
उच्च शिक्षा निदेशालय ने भारी बारिश के मद्देनजर महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिलों के कॉलेजों के लिए है। मुंबई सेंट्रल, परेल, ग्रांट रोड, मालाबार हिल, दादर, वर्ली और कुछ अन्य इलाकों में केवल एक घंटे में 40 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह आठ बजे से मंगलवार सुबह छह बजे के बीच मुंबई, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः औसत 128.86 मिलीमीटर, 154.37 मिलीमीटर और 185.74 मिलीमीटर बारिश हुई ।  

