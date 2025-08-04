10 AUGSUNDAY2025 2:24:08 PM
  • Updated: 04 Aug, 2025 02:22 PM
बारिश के माैसम में चिपचिपे बालों से आ रही है बदबू, तो अपनाएं ये आसान से तरीके

नारी डेस्क: मानसून में हवा में नमी (Humidity) ज़्यादा होती है, जिससे पसीना, गंदगी और स्कैल्प की समस्याएं मिलकर बालों से बदबू  का कारण बनती हैं। ये समस्या पुरुषों और महिलाओं, दोनों को हो सकती है। चलिए जानते हैं क्यों आती है ये बदबू और क्या है इससे बचने का तरीका। 


 बदबू आने के प्रमुख कारण

अत्यधिक पसीना: सिर की त्वचा में पसीना जमा हो जाता है जो बदबू पैदा करता है।

गीले बालों को लंबे समय तक बांधना: इससे फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है।

सिर धोने में लापरवाही: बाल गंदे होने पर स्कैल्प में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।

तेल और गंदगी का जमाव: नियमित सफाई न करने पर तेल और डस्ट स्कैल्प को खराब करती है।

खान-पान और हार्मोनल बदलाव: तेज मसालेदार खाना और हार्मोन असंतुलन भी बालों की गंध का कारण हो सकते हैं।


 इस परेशानी से छुटकारा पाने के आसान और घरेलू उपाय
 

नीम और तुलसी का पानी: नीम और तुलसी की पत्तियों को उबालें, इस पानी से सप्ताह में 2 बार बाल धोएं। एंटीबैक्टीरियल गुण बदबू और इन्फेक्शन को दूर करेंगे

एप्पल साइडर विनेगर: 1 कप पानी में 2 चम्मच विनेगर मिलाकर बालों में लगाएं, 10 मिनट बाद पानी से धो लें ये स्कैल्प की सफाई करता है और बदबू हटाता है। 

टी ट्री ऑयल: शैम्पू में 2-3 बूंद मिलाकर बाल धोएं, इसमें एंटीफंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प की दुर्गंध को खत्म करते हैं

नींबू का रस: नहाने से पहले नींबू रस को स्कैल्प में लगाएं, 10 मिनट तक छोड़ दें फिर शैम्पू करें। स्कैल्प की गंध और तैलीयपन दोनों कम होते हैं। 

मेथी का पेस्ट: मेथी भिगोकर पीस लें और स्कैल्प पर लगाएं और फिर 20 मिनट बाद धो लें।  स्कैल्प को ठंडक और दुर्गंध से राहत मिलती है। 
 

ध्यान रखने योग्य बातें

सप्ताह में 2-3 बार शैम्पू करें, लेकिन हर दिन नहीं। गीले बाल कभी न बांधें, टॉवेल या तकिया हमेशा साफ और सूखा ही रखें। तेज़ सुगंध वाले केमिकल प्रोडक्ट्स से बचें। इसके अलावा सही खानपान रखें-फलों, सब्ज़ियों और पर्याप्त पानी का सेवन करें। 
 

