खुलकर पेशाब करने में हो रही है परेशानी तो अपनाएं यह घरेलू नुस्खा

नारी डेस्क : अकसर कई बार देखा जाता है कि पेशाब में जलन, पेशाब खुलकर न आना यूरिन टपकना और पेशाब करते समय तेज जलन का एहसास होना, (यूरिन समस्या) किसी भी उम्र में हो जाता है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे अक्सर लोगों को जूझना पड़ता है। इसके पीछे अधिक तला-भुना या मसालेदार खाना खाना, पानी कम पीना या पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल करना जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। यह आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), किडनी की पथरी, या ब्लैडर की सूजन की वजह से होता है। सही देखभाल और घरेलू नुस्खों से इस समस्या को कम किया जा सकता है।

गुनगुना पानी पीएं

दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पीना पेशाब की समस्याओं में बहुत फायदेमंद साबित होता है। गुनगुना पानी शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ रखता है, जिससे संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। ठंडे पानी की बजाय गुनगुना पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पेशाब में जलन जैसी समस्या में राहत मिलती है। गुनगुना पानी पीने से पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आने या पेशाब खुलकर न आने जैसी परेशानियां कम होती हैं। इसलिए, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है ताकि यूरिनरी सिस्टम मजबूत और स्वस्थ बना रहे।

अनार का जूस

पेशाब की समस्याओं में एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय माना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन पाए जाते हैं, जो ब्लैडर और किडनी की सफाई में मदद करते हैं। नियमित रूप से अनार का ताजा जूस पीने से ब्लैडर में जमा हुए बैक्टीरिया और संक्रमण दूर होते हैं, जिससे पेशाब में जलन और दर्द जैसी समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा, अनार के जूस में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन को भी घटाने में सहायक होते हैं। अगर आप पेशाब में जलन महसूस कर रहे हैं या पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है, तो रोजाना एक गिलास अनार का ताजा जूस पीना बहुत फायदेमंद रहेगा। ध्यान रखें कि जूस ताजा हो और बिना किसी अतिरिक्त शक्कर के लिया जाए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके।

लौकी का जूस

अगर आपको पेशाब करने में परेशानी हो रही है या पेशाब रुक-रुक कर आ रहा है, तो रोजाना 1 गिलास लौकी का जूस पीना बहुत फायदेमंद होता है। लौकी का जूस शरीर के अंदर जमा हुए टॉक्सिन्स यानी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आपके ब्लैडर और किडनी साफ रहती हैं और पेशाब आसानी से और पूरी तरह निकल पाता है। नियमित तौर पर लौकी का जूस पीने से पेशाब की समस्या कम होती है और यूरिनरी सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। यह एक प्राकृतिक और सस्ता उपाय है जिसे आप घर पर आसानी से अपना सकते हैं।

तुलसी के पत्ते

प्राकृतिक औषधि के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं, खासकर पेशाब की समस्याओं में। अगर आप 5-6 तुलसी के ताजे पत्तों को पानी में उबालकर उसका ठंडा किया हुआ पानी पीते हैं, तो यह आपके ब्लैडर को साफ करने में मदद करता है। तुलसी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पेशाब करते समय होने वाली जलन और दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा, तुलसी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसलिए, पेशाब में जलन या पेशाब खुलकर न आने जैसी समस्या होने पर तुलसी के पत्तों का यह सरल घरेलू नुस्खा बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से यूरिनरी सिस्टम मजबूत होता है और आप जल्दी आराम महसूस करते हैं।

भुना हुआ जीरा

सुबह खाली पेट भुना हुआ जीरा और मिश्री बराबर मात्रा में खाने से पेशाब की समस्या में काफी राहत मिलती है। भुना हुआ जीरा पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जबकि मिश्री में ठंडक प्रदान करने वाले गुण होते हैं जो पेशाब करते समय होने वाली जलन और बेचैनी को कम करते हैं। यह मिश्रण ब्लैडर की सूजन को घटाता है और पेशाब को आराम से खुलने में सहायता करता है। इसके नियमित सेवन से यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। यह एक आसान और सस्ता घरेलू नुस्खा है जिसे अपनाकर आप बिना दवा के भी पेशाब की जलन और परेशानी से बच सकते हैं।

लौंग का पानी

लौंग का पानी पेशाब में जलन और संक्रमण जैसी समस्याओं के लिए एक प्रभावी घरेलू उपाय है। जब आप 3-4 लौंग को पानी में उबालते हैं, तो यह पानी एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर हो जाता है, जो ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करने में मदद करता है। लौंग में मौजूद प्राकृतिक तत्व बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सूजन को कम करते हैं, जिससे पेशाब करते समय होने वाली जलन और दर्द में आराम मिलता है। नियमित रूप से लौंग का पानी पीने से पेशाब की समस्या जल्दी दूर होती है और यूरिनरी सिस्टम स्वस्थ रहता है। इसे दिन में एक या दो बार पीना सबसे अच्छा रहता है। यह एक सरल, सस्ता और प्राकृतिक उपाय है जिसे आसानी से घर पर अपनाया जा सकता है।

सेब का सिरका

पेशाब की जलन और यूरिन संक्रमण में एक कारगर घरेलू नुस्खा माना जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। सेब का सिरका शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है, जिससे पेशाब की जलन कम होती है और संक्रमण जल्दी ठीक होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच सेब का सिरका एक गिलास पानी में मिलाकर दिन में एक बार पीना चाहिए। हालांकि, सेब का सिरका अम्लीय होता है, इसलिए इसे बिना पानी के सीधे पीना नुकसानदायक हो सकता है और यह पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही, ज्यादा मात्रा में इसका सेवन न करें। इस उपाय को अपनाने से पेशाब की जलन में राहत मिलती है और यूरिनरी स्वास्थ्य बेहतर होता है।

सावधानियां

भारी, तली-भुनी और मसालेदार चीजें न खाएं, साफ-सफाई का ध्यान रखें और पेशाब रोकने की आदत छोड़ें।

डॉक्टर से संपर्क करें अगर

पेशाब में खून आ रहा हो, तेज बुखार हो, पेट में बहुत दर्द हो और घरेलू नुस्खे काम न करें तो डॉक्टर से सलाह लें।