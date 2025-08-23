26 AUGTUESDAY2025 2:45:59 PM
Nari

जो भी पढ़ा-लिखा हो सब भूल जाता है बच्चा तो उसे ये आयुर्वेदिक पाउडर खिलाएं

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 23 Aug, 2025 05:55 PM
जो भी पढ़ा-लिखा हो सब भूल जाता है बच्चा तो उसे ये आयुर्वेदिक पाउडर खिलाएं

नारी डेस्क : भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी तनाव और दबाव का सामना करते हैं। कम उम्र से ही बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उनका दिमाग थकने लगता है। नतीजा यह होता है कि वे पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं, ध्यान (focus) लगाने में दिक्कत होती है और कभी-कभी तो पढ़ाई में बिल्कुल मन भी नहीं लगता। वहीं, उम्र बढ़ने के साथ बड़ों में भी भूलने की समस्या आम हो जाती है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट एकसपर्ट ने  एक खास आयुर्वेदिक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाने की सलाह दी है। यह पाउडर न सिर्फ बच्चों के दिमाग को तेज करेगा बल्कि बड़े-बुजुर्गों की याददाश्त भी मजबूत बनाएगा।

PunjabKesari

ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाने के लिए सामग्री

बादाम पाउडर – 2 चम्मच
शंखपुष्पी पाउडर – 2 चम्मच
वाछा पाउडर – 1 चम्मच
मुलेठी पाउडर – 1 चम्मच
सोंठ पाउडर – 1 चम्मच
पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज)
इलायची पाउडर
मगज (खरबूजे के बीज)

बनाने का तरीका : इन सभी चीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर बारीक पाउडर बना लें और एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें।

PunjabKesari

खाने का तरीका

इस पाउडर को खाने का तरीका बहुत आसान है। रोजाना सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद एक-एक चम्मच पाउडर लेना चाहिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से दिमाग को जरूरी पोषण मिलता है, याददाश्त मजबूत होती है और फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है हालांकि एक बार इस पाउडर का सेवन करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। 

पाउडर में मिलाए गए हर्ब्स और बीजों के फायदे

इस ब्रेन बूस्टिंग पाउडर में डाले गए आयुर्वेदिक हर्ब्स और बीज दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। इनमें मौजूद ब्राह्मी पाउडर माइंड को फोकस करने में मदद करता है, वहीं शंखपुष्पी याददाश्त को मजबूत बनाती है। वाछा पाउडर बोलने की शक्ति को बढ़ाकर स्पीच को क्लियर करता है। मुलेठी का हल्का मीठा स्वाद इसे खाने में आसान बनाता है और साथ ही यह बढ़ती उम्र में दिमाग के काम करने की क्षमता को संतुलित रखता है। दिमाग को शार्प बनाने के लिए इसमें सोंठ भी मिलाई जाती है, जो पाचन को दुरुस्त रखती है ताकि शरीर सभी पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर सके। बादाम इसमें विटामिन E और गुड फैट्स का स्रोत है, जो दिमाग को पोषण देकर तेज बनाते हैं। पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, जो ब्रेन पावर और मेमोरी को बढ़ाते हैं। इलायची दिमाग को साफ और शांत रखती है, जिससे सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होती है। वहीं खरबूजे के बीज यानी मगज शरीर को ठंडक देते हैं और ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को मजबूत करते हैं।

किसे होगा फायदा?

यह आयुर्वेदिक पाउडर हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। बच्चों को इसका सेवन करने से पढ़ाई में ध्यान लगाने और सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। युवाओं के लिए यह पाउडर ऑफिस वर्क या पढ़ाई के दौरान लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में सहायक है। वहीं बुजुर्गों के लिए यह दिमाग को एक्टिव रखता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली भूलने की समस्या को कम करने में मदद करता है। सबसे खास बात यह है कि यह पाउडर पूरी तरह प्राकृतिक है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।

PunjabKesari

 अगर आपका बच्चा भी पढ़ा-लिखा भूल जाता है तो यह आयुर्वेदिक पाउडर बना कर जरूर खिलाएं।












 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it