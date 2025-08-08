19 AUGTUESDAY2025 11:50:12 AM
Nari

हुमा कुरैशी के भाई की हत्या में शामिल 'लड़की' कौन?  जिसके उकसाने पर आरोपियों ने मारा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Aug, 2025 03:34 PM
हुमा कुरैशी के भाई की हत्या में शामिल 'लड़की' कौन?  जिसके उकसाने पर आरोपियों ने मारा

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमा के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की पार्किंग विवाद के चलते बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। अब इस मामले में एक लड़की का नाम सामने आया है, जिस पर आरोप है कि उसी ने आरोपियों को भड़काया और मारने के लिए उकसाया।

 क्या है पूरा मामला?

यह घटना गुरुवार रात की है, जब दिल्ली के जंगपुरा भोगल लेन में रहने वाले आसिफ कुरैशी की अपने पड़ोसियों उज्जवल और गौतम से स्कूटी की पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आरोपियों ने नुकीली चीज से आसिफ के सीने पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बाद आसिफ की मौके पर ही मौत हो गई।

 लड़की के उकसाने का आरोप कौन है 'शैली'?

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक लड़की 'शैली' का नाम सामने आया है, जो झगड़े के दौरान बार-बार 'मारो-मारो' चिल्ला रही थी। परिजनों की तहरीर के मुताबिक, उसी ने आरोपियों को भड़काया। आस-पास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का भी यही कहना है कि शैली लगातार दोनों भाइयों को उकसा रही थी।

 सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखी पूरी वारदात

इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में देखा जा सकता है कि दो युवक मिलकर आसिफ पर हमला कर रहे हैं। पीछे से एक लड़की की आवाज लगातार आ रही है  "मारो, मारो, मारो..."

 क्या बोले परिजन?

आसिफ की पत्नी साइनाज कुरैशी ने बताया कि पिछले साल नवंबर में भी इसी तरह के विवाद में आरोपियों ने उनके पति से लड़ाई की थी। आसिफ के भाई जावेद ने कहा, "एक मामूली सी बात पर इतनी बेरहमी से मेरे भाई की हत्या कर दी गई।" हुमा कुरैशी के पिता और आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने कहा, "हमारे भतीजे की जान ले ली गई, हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।"

 पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार की तलाश की जा रही है। लड़की शैली की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जल्द ही उससे पूछताछ हो सकती है। मामले को लेकर IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया है।

हुमा कुरैशी के परिवार के लिए यह घटना गहरा सदमा है। एक छोटी-सी कहासुनी ने एक ज़िंदादिल नौजवान की जान ले ली। अब पूरे परिवार और समाज की नजरें न्याय व्यवस्था पर हैं, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द उचित सजा मिल सके और परिवार को न्याय।  


 
 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it