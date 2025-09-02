05 SEPFRIDAY2025 9:45:37 PM
आपकी सॉफ्ट स्किन को खराब कर सकता है बारिश का पानी, जानिए बचाव के तरीके

  • Updated: 02 Sep, 2025 03:36 PM
आपकी सॉफ्ट स्किन को खराब कर सकता है बारिश का पानी, जानिए बचाव के तरीके

नारी डेस्क: इन दिनों देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसके चलते जगह- जगह बरसात का पानी खड़ा है। यह पानी कई तरह की बीमारियां तो पैदा करता ही है साथ ही चेहरे को भी काफी नुकसान पहुंचता है। यह संक्रमण, एलर्जी, खुजली, सूखापन, और मुंहासे जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। चलिए जानते हैं इससे बचने के तरीके। 


मानसून में आम स्किन समस्याएं

फंगल इंफेक्शन: नमी और गीलेपन से पैरों, अंडरआर्म्स व शरीर के अन्य हिस्सों में संक्रमण हो सकता है।

पिंपल्स और एक्ने:  पसीना और गंदगी मिलकर रोमछिद्र बंद कर देते हैं।

एलर्जी और रैशेज: गंदे पानी से स्किन में लाल दाने या खुजली हो सकती है।

डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन: सिर की त्वचा में ज्यादा नमी से समस्या भी कई लोगों को होती है।

स्किन का डल और बेजान होना: धूप की कमी और लगातार नमी से चेहरे का ग्लो भी कम होने लगता है।


 बचाव के आसान उपाय

बारिश में भीगने के बाद हमेशा कपड़े और त्वचा अच्छी तरह सुखाएं। एंटी-फंगल पाउडर/क्रीम का इस्तेमाल करें। माइल्ड क्लींजर से चेहरा दिन में 2-3 बार धोएं। संभव हो तो हल्का और ऑयल-फ्री मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर बारिश का पानी स्किन पर पड़ा है तो तुरंत साफ पानी से धो लें। गीले कपड़े या जूते लंबे समय तक न पहनें।
 

