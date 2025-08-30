01 SEPMONDAY2025 7:46:48 AM
बिना आधार सेंटर जाए बनवाएं बच्चों का ब्लू आधार कार्ड, अधिकारी खुद आएंगे घर,बस  फॉलो करें ये स्टेप्स

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Aug, 2025 12:50 PM
 नारी डेस्क:  आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। स्कूल में एडमिशन, अस्पताल में इलाज, टीकाकरण या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अब बच्चों की पहचान ज़रूरी है। ऐसे में बच्चों का आधार कार्ड एक अहम डॉक्यूमेंट बन गया है।

 क्या होता है ब्लू आधार कार्ड?

5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो आधार कार्ड बनता है, उसे ब्लू आधार कार्ड कहा जाता है। यह कार्ड नीले रंग का होता है, जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें न तो फिंगरप्रिंट लिया जाता है और न ही आंखों की स्कैनिंग की जरूरत होती है। यह आधार कार्ड माता-पिता के आधार से लिंक होता है।

 अब घर बैठे बनवाएं बच्चों का आधार कार्ड

अब आपको बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगने या आधार केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में पोस्ट ऑफिस के अधिकारी आपके घर आकर बच्चे का आधार कार्ड बना देंगे। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान और सुविधाजनक है।

 कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर से Google पर जाएं और India Post Payments Bank सर्च करें। जो पहला लिंक आए, उस पर क्लिक करें। वेबसाइट खुलने पर ऊपर दिए गए ≡ (थ्री डॉट्स) पर क्लिक करें और Service Request का विकल्प चुनें। इसके बाद IPPB Customers पर क्लिक करें। अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको Child Aadhaar Enrollment चुनना है। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करें। सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी।

 घर कैसे आएंगे अधिकारी?

जब आप ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लेंगे, उसके करीब 10 दिनों के भीतर पोस्ट ऑफिस से अधिकारी आपके घर आएंगे। वे जरूरी मशीनों के साथ आएंगे और बच्चे की फोटो व जानकारी लेकर उसका आधार कार्ड बनाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। अगर 10 दिन तक कोई नहीं आता, तो आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर अपनी रिक्वेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहां से जल्दी कार्रवाई हो सकती है।

 जब बच्चा 5 साल का हो जाए, तब क्या करना होगा?

ब्लू आधार कार्ड 5 साल की उम्र तक वैध होता है। जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता है, आपको उसका आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। इस बार उसके फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग जरूरी होगी। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त होती है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता।

बच्चों का आधार कार्ड अब बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है। न कोई लाइन, न कोई सेंटर जाने की परेशानी। बस कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने घर बैठे ही ब्लू आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिकारी खुद घर आकर पूरी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। इससे बच्चों की पहचान से जुड़ी जरूरी सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना अब और भी आसान हो जाएगा।
 

 

