न लोकेशन, न लाखों का खर्चा, बस Gemini AI  से घर बैठे बनाएं प्री-वेडिंग फोटोज

नारी डेस्क: अब प्री-वेडिंग शूट के लिए न महंगे लोकेशन की जरूरत है, न ही लंबी प्लानिंग की। Google Gemini AI की मदद से आप घर बैठे ही पेरिस, न्यूयॉर्क या किसी भी ड्रीम लोकेशन जैसी तस्वीरें बना सकते हैं - वो भी कुछ सेकंड्स में। बस सही AI प्रॉम्प्ट टाइप करें और देखिए कैसे यह आपके लिए बना देता है शानदार, रियलिस्टिक और सिनेमेटिक फोटोज। यहां हम आपके लिए लाए हैं शानदार Gemini AI प्रॉम्प्ट्स, जो आपकी प्री-वेडिंग फोटोज को इंटरनेट पर वायरल कर सकते हैं।

PunjabKesari

Paris Romance

प्रॉम्प्ट: "Couple standing near Eiffel Tower during sunset, warm golden light, romantic pose, cinematic tone."

हिंदी में: एफिल टावर के सामने सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में खड़ा कपल, फिल्मी अंदाज में रोमांटिक फोटो।

PunjabKesari
New York City Lights

प्रॉम्प्ट: "Couple on Times Square at night, glowing city lights, stylish outfits, romantic vibe."

हिंदी में: न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वेयर की रोशनी में ग्लैमरस कपल की नाइट फोटोग्राफी।

PunjabKesari
Royal Indian Palace

प्रॉम्प्ट: "Traditional Indian couple in front of royal palace, sunset backdrop, regal vibe."

हिंदी में: शाही महल के सामने पारंपरिक भारतीय लुक में कपल की भव्य और रॉयल फोटो।

PunjabKesari
Maldives Beach Love

प्रॉम्प्ट:"Couple walking barefoot on a Maldives beach, turquoise water, soft breeze, dreamy atmosphere."

हिंदी में: मालदीव के नीले समुद्र किनारे कपल की रोमांटिक तस्वीर, हल्की हवा और सपनों जैसा माहौल।

PunjabKesari
Desert Royalty (Rajasthan Look)

प्रॉम्प्ट:"Indian couple in Rajasthani attire, golden sand dunes, camel in background, sunset glow."

हिंदी में: रेगिस्तान की रेत पर पारंपरिक राजस्थानी परिधान में कपल की शाही और आकर्षक फोटो।

PunjabKesari
Bali Waterfall Romance

प्रॉम्प्ट: "Couple near a tropical waterfall in Bali, greenery around, misty effect, natural beauty."

हिंदी में: बाली के झरनों और हरियाली के बीच रोमांटिक कपल की नैचुरल और खूबसूरत फोटो।


AI फोटो टिप्स

अपने आउटफिट का रंग, चेहरे का टोन और मूड (रोमांटिक, कैंडिड, फन) प्रॉम्प्ट में जरूर लिखें।  “Cinematic lighting”, “High resolution”, “Realistic details” जैसे शब्द जोड़ने से तस्वीरें और प्रोफेशनल लगती हैं। आप चाहें तो Gemini AI से Indian traditional + foreign background** का यूनिक मिक्स भी बना सकते हैं। अब प्री-वेडिंग शूट के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं , बस Google Gemini AI खोलिए और ये प्रॉम्प्ट्स डालकर अपनी ड्रीम वेडिंग फोटोज तैयार कीजिए। 
 

