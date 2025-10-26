साउथ इंडिया की ये खूबसूरत Honeymoon Destinations के सामने विदेश है फेल

नारी डेस्क: जब हनीमून और यूं ही पार्टनर के साथ कहीं घूमने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में हिमाचल प्रदेश या जम्मू- कश्मीर का नाम आता है। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण भारत यानी की साउथ इंडियन में भी कई खूबसूरत जगहें है। अगर आपको सर्दियों ज्यादा पसंद नहीं है और कुछ अलग से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इन जगहों की प्लानिंग करें। शिमला, मनाली, मसूरी से हटकर दक्षिण भारत की इन जगहों में आप हिल स्टेशन से लेकर बीच तक का मजा ले सकते हैं...

कोडाइकनाल

तमिलनाडु कई सारी खूबसूरत जगहों की वजह से जाना जाता है। आप यहां पर अपना हनीमून प्लान कर सकते हैं। यहां पर अप्रैल का मौसम काफी खुशगवार होता है। इसका मतलब है कि आप आराम से घूमने- फिरने का मजा ले सकते है। यह तमिलनाडु का बहुत फेमस हिल स्टेशन है। यहां पर आकर हरे- भरे चाय के बगान, पहाड़ों, झीलों और घाटियों का दीदार किया जा सकता है।

अलेप्पी

केरल के नजारे तो तन- मन को तरो-ताजा कर देते हैं। यहां पर आपका हर एक पल यादगार हो जाएगा। यहां के समुद्री बीच, बैकवाटर और लैगून के लिए भारत ही नहीं, दुनियाभर में मशहूर है। नेचर से लेकर एडवेंचर हर तरह की रुचि रखने वाले लोग यहां आकर एन्जॉय कर सकते हैं।

विशाखापट्टनम

आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर अपने बौद्ध स्थलों के लिए मशहूर है। यहां पर आकर आप हिल स्टेशन और बीच दोनों के मजे ले सकते हैं। शांति और खूबसूरती दोनों ही मामलों में विशाखापट्टनम बेस्ट है।

कूर्ग

कर्नाटक के कूर्ग को 'भारत का स्कॉटलैंड' भी कहा जाता है। यहां की खूबसूरती आपको विदेश भूला देगी। । वाटरफॉल से लेकर झील, किला जैसे कई ऑप्शन्स हैं पार्टनर के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताने के लिए।

