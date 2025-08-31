01 SEPMONDAY2025 7:46:21 AM
Nari

दिल की बीमारी का कारण बन सकती है ये चीज, इसके सेवन से 18% बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 31 Aug, 2025 11:14 AM
नारी डेस्क:   हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण अक्सर बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीनी भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है।  रोजाना खाने वाली प्रोसेस्ड चीनी हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है।

चीनी खाने से हार्ट अटैक का जोखिम 18% तक बढ़ता है

अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन दो सर्विंग यानी लगभग 50 ग्राम प्रोसेस्ड चीनी का सेवन करता है, तो उसका हार्ट अटैक का जोखिम 18 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इससे ना केवल हार्ट अटैक बल्कि कोरोनरी धमनियों की बीमारियों का खतरा 23 प्रतिशत और स्ट्रोक का खतरा 9 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

चीनी कैसे नुकसान पहुंचाती है?

चीनी शरीर में सूजन (इंफ्लेमेशन) बढ़ाती है, जिससे दिल की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा, यह ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को भी बढ़ा सकती है। चीनी से ब्लड शुगर में अचानक उछाल आता है, जो पैंक्रियाज और दिल दोनों को नुकसान पहुंचाता है।

रिसर्च में भी हुआ खुलासा

वैश्विक स्तर पर हुई रिसर्च के अनुसार, ज्यादा चीनी और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से हर साल दस लाख से ज्यादा नए हार्ट डिजीज और 22 लाख नए टाइप-2 डायबिटीज के मामले सामने आते हैं। JAMA की स्टडी में यह भी पाया गया है कि जो लोग अपनी कुल कैलोरी का 25 प्रतिशत या उससे अधिक चीनी से लेते हैं, उनमें हृदय रोग से मरने का खतरा दोगुना हो जाता है।

ये भी पढ़ें:  दुखद! 39 साल के फेमस कार्डियक सर्जन की हार्ट अटैक से मौत, उठे कई परेशान करने वाले सवाल

कितनी चीनी खाना है सुरक्षित?

महिलाओं के लिए दिन में 100 कैलोरी यानी लगभग 25 ग्राम और पुरुषों के लिए 150 कैलोरी यानी करीब 37 ग्राम चीनी का सेवन सीमित करना चाहिए। यह मात्रा केवल अतिरिक्त प्रोसेस्ड चीनी के लिए है, प्राकृतिक चीनी जैसे फलों से मिलने वाली मिठास को इससे अलग रखा गया है।

हार्ट अटैक से बचाव के लिए जरूरी टिप्स

घर में शुगर-फ्री विकल्पों जैसे गुड़, शहद या स्टीविया का इस्तेमाल करें। जूस और सोडा की जगह पानी या नींबू पानी पिएं। पैकेज्ड फूड खरीदते समय उसके लेबल पर शुगर और सोडियम की मात्रा जांचें। मिठास के लिए फलों का सहारा लें और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे बिस्किट, केक, नमकीन आदि का सेवन कम करें।

दिल की सेहत के लिए सही खान-पान जरूरी

डॉक्टरों की सलाह है कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए चीनी की मात्रा पर खास ध्यान देना होगा। स्वस्थ जीवनशैली और सही खान-पान से हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। मिठास ज़रूरी है, लेकिन सीमित मात्रा में।  

