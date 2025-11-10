पत्नी से ज्यादा हीरोइन के साथ रहते हैं गोविंदा, सुनीता अहूजा बोली- अगले जन्म मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगस्त 2025 में, अफवाहें फैल गईं कि यह कपल अपने अलग रास्ते पर जाने के लिए तैयार है और पहले ही तलाक के लिए दायर कर चुका है। एक तरफ सुनीता इन अफवाहों का खंडन करती रही दूसरी तरफ वह अपने बिगड़ते रिश्ते पर भी बयान देती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने और गोविंदा दोनों ने अपने जीवन में गलतियां की हैं और बेवफाई पर उन्हें दो सेंट भी दिए हैं।



सुनीता आहूजा ने हाल ही में पिंकविला से बातचीत के दौरान रिश्ते में धोखा देने पर अपने विचार साझा किए, उन्होंने कहा कि किसी रिश्ते में न तो भावनात्मक और न ही शारीरिक बेवफाई स्वीकार्य है और ऐसा व्यवहार मूल पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। उनकी यह टिप्पणी उनके पति गोविंदा के कथित अफेयर की अफवाहों के बीच थी। जब उनसे भावनात्मक और शारीरिक धोखे की तुलना करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा- "आप इनमें से कुछ भी क्यों करना चाहते हैं? यह सही नहीं है। हमारे माता-पिता ने हमें ऐसे मूल्य नहीं दिए।"



सुनीता का कहना है कि- वह कभी-कभी अपने जीवन को बोझ मानती थी, और वह अपने बच्चों टीना और यशवर्धन आहूजा के प्रति प्यार के कारण ही जीवित थी। वह कहती हैं कि एएक साधारण महिला के लिए सुपरस्टार की पत्नी बनना कठिन है। उनके मुताबिक किसी सेलिब्रिटी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए पत्थर दिल बनना पड़ता है। उनके शब्द थे- "देखो, वो [गोविंदा] हीरो हैं। उनका मैं क्या बोलूं, पत्नी लोग से ज्यादा वो हीरोइनों के साथ समय बिताते हैं। एक स्टार की पत्नी बनने के लिए आपको एक बहुत ही मजबूत महिला बनना पड़ता है। आपको दिल पत्थर का बनाना पड़ता है। इसे महसूस करने में मुझे शादी के 38 साल लग गए। जवानी में पता नहीं था।



जब सुनीता से पूछा गया कि क्या वह अगले जन्म में दोबारा गोविंदा से शादी करना चाहेंगी। उसने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि वह उसे दोबारा अपने पति के रूप में नहीं चाहती। उसने समझाया कि हालांकि वह एक आदर्श बेटा और एक अच्छा भाई था, लेकिन वह एक अच्छा पति नहीं था। सुनीता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि अगले जन्म में गोविंदा उनके बेटे के रूप में पैदा हों, लेकिन उनके पति के रूप में नहीं। सुनीता के शब्द थे- "मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही बता दिया था। गोविंदा बहुत अच्छा बेटा है, वह बहुत अच्छा भाई है, लेकिन पति नहीं। अगले जन्म तू मेरा बेटा बनके पैदा होना, पति तो तू नहीं चाहिए। साथ जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है।"