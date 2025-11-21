विंटर वेडिंग के लिए ट्रेंडी और बेस्ट वेलवेट साड़ी आइडियाज

नारी डेस्क: यह सर्दियों का मौसम शादी का है और अगर आप इस सीजन में एलीगेंट लेकिन वॉर्म दिखना चाहती हैं तो वेलवेट साड़ी (Velvet Saree)से बेहतर कुछ नहीं। यह फैब्रिक ना सिर्फ रॉयल दिखता है बल्कि ठंड से भी बचाता है। विंटर वेडिंग में वेलवेट साड़ियां सबसे रॉयल, गर्म और फोटोजेनिक लुक देती हैं। आज हम आपके लिए सबसे ट्रेंडी और बेस्ट वेलवेट साड़ी आइडियाज लेकर आए हैं जिन्हें पहनकर आप बिल्कुल क्वीन लगेंगी।



मैरून या वाइन वेलवेट साड़ी

ये रंग सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं। इसके साथ गोल्ड या सिल्वर जरी बॉर्डर वाली साड़ी पहनें। साथ में कुंदन ज्वेलरी या पोल्की नेकलेस शानदार लगेगा। बालों में लूज़ वेव्स और वाइन लिपस्टिक से लुक बनेगा क्वीन जैसा।



नेवी ब्लू वेलवेट साड़ी सीक्विन ब्लाउज़ के साथ

अगर आप पार्टी या रिसेप्शन में जा रही हैं, तो ये सबसे ग्लैमरस चॉइस है। ब्लाउज़ को सिल्वर या डार्क ब्लू सिक्विन्स से एम्बेलिश करें। सॉफ्ट स्मोकी आई मेकअप से लुक को बैलेंस करें। साड़ी को “सीधी पल्लू स्टाइल” में ड्रेप करें ताकि वेलवेट का शाइन हाइलाइट हो।



एमराल्ड ग्रीन वेलवेट साड़ी

ये कलर ठंडे मौसम में बहुत रिच और फेस्टिव लगता है। से गोल्डन बॉर्डर या एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ के साथ पहनें। ग्रीन वेलवेट + गोल्ड ज्वेलरी एकदम रॉयल महारानी लुक देगा। इसके साथ बालों में जुड़ा बनाकर उसमें गजरा या हेयरपिन लगाएं।



रिसेप्शन या कॉकटेल नाइट के लिए काली ब्लैक साड़ी

ब्लैक वेलवेट में सटल गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी बहुत ही क्लासी लगती है। इसे स्ट्रैपी ब्लाउज़ या हल्टर-नेक स्टाइल में पहनें। Bold red lips और विंग्ड eyeliner से ग्लैम बढ़ेगा। इसके साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स या चोकर पहनें और बाकी एक्सेसरीज़ सिंपल रखें।



हॉट रेड या सिंदूरी वेलवेट साड़ी

ब्राइडल लुक के लिए यह evergreen है। वेलवेट में लाल रंग बहुत गॉर्जियस और कैमरा-फ्रेंडली होता है। हैवी गोल्ड ज्वेलरी के साथ लुक और भी शानदार लगेगा।



Pastel वेलवेट साड़ी

ब्लश पिंक, लाइलैक, पिच मॉडर्न ब्राइड्स और ब्राइड्समेड्स के लिए परफेक्ट है। लाइट शेड्स पर सीक्विन वर्क सर्दियों की शादी में भी ग्लोइंग लुक देता है। इसे डे-टाइम रिसेप्शन या एंगेजमेंट में आसानी से कैरी किया जा सकता है।



Bonus Ideas

-वेलवेट + नेट या जॉर्जेट कॉम्बिनेशन साड़ी पहनें ताकि लुक भारी न लगे।

-हाई हील्स और क्लच बैग से वेलवेट साड़ी का फॉल और ग्रेस बढ़ता है।

-ओवर-एक्सेसराइज़ न करें, वेलवेट खुद ही रिच दिखता है

-ठंड से बचने के लिए उसी कलर का वेलवेट शॉल या केप जैकेट डालें, बहुत स्टाइलिश दिखेगा।

