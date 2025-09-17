18 SEPTHURSDAY2025 8:50:14 AM
भारतीयों के लिए विदेश में बसने का सुनहरा मौका,  ये खूबसूरत देश दे रहा है नागरिकता

  • Updated: 17 Sep, 2025 03:57 PM
नारी डेस्क:फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। यहां का जीवनस्तर, शिक्षा व्यवस्था, हेल्थकेयर और काम का माहौल बहुत बेहतर माना जाता है। अब यह खुशहाल देश  भारतीयों को काम करने और रहने के लिए स्थायी निवास की पेशकश कर रहा है। अगर आप फ़िनलैंड में लंबे समय तक रहकर काम करना चाहते हैं तो Permanent Residency (PR) लेना एक अच्छा विकल्प है। चलिए जानते हैं कैसे

फ़िनलैंड PR क्या है?

Permanent Residency यानी स्थायी निवास परमिटआपको फ़िनलैंड में अनिश्चित काल तक रहने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति देता है। इसे लेने के बाद आपको बार-बार वीज़ा या परमिट रिन्यू नहीं कराना पड़ता। फ़िनलैंड में PR पाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं जैसे-

-लगातार 4 साल फ़िनलैंड में रहना (A-type residence permit के साथ)।
-आपके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए।
-पिछले 4 सालों में कोई आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) न हो।
-आर्थिक रूप से खुद को सपोर्ट करने की क्षमता।
-फ़िनिश समाज में अच्छी तरह से घुलने-मिलने की क्षमता (Integration)।


भारत के इतने लोग रहते हैं फ़िनलैंड में 

इस खूबसूरत देश में वर्तमान में भारत में जन्मे 16,400 लोग रहते हैं, जिनमें से 92% के पास अभी भी फ़िनलैंड की नागरिकता नहीं है। उनमें से ज़्यादातर लोग अपने निरंतर निवास परमिट पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें फ़िनिश विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, पारिवारिक संबंधों, रोज़गार या पढ़ाई से काम में बदलाव जैसे वैध कारणों से, चार साल तक रहने की अनुमति देता है। हालांकि पिछली नीति सुरक्षित प्रवास की गारंटी नहीं देती थी, लेकिन नए अपडेट के साथ कई लोगों के लिए आंकड़े बदल सकते हैं। 

अप्रवासियों को मिलेंगे ये लाभ 

स्थायी निवास की अनुमति मिलने पर, अप्रवासियों को अपने प्रवास को लेकर हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं होती। इससे उन्हें फ़िनलैंड में बिना किसी अतिरिक्त लाभ के अनिश्चित काल तक काम करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, यह उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह ही विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लाभों के लिए भी पात्र बनाता है। ये लाभ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बेरोज़गारी सहायता, आवास लाभ, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, एकीकरण के अवसर, और परिवार के सदस्यों को प्रायोजित करने की क्षमता आदि पर लागू होते हैं।


PR के लिए आवेदन प्रक्रिया

-Residence permit A type  के साथ 4 साल पूरा करें।
-Migri (फ़िनलैंड इमिग्रेशन सर्विस) की वेबसाइट पर जाकर Permanent Residence Permit Application भरें।
-सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
-फ़ीस का भुगतान करें (लगभग 200-250 यूरो)।
- आवेदन प्रोसेस होने का इंतज़ार करें (आमतौर पर 6–9 महीने लग सकते हैं)।

ध्यान रखने योग्य बातें

आपके पास A-type residence permit होना ज़रूरी है। पढ़ाई के आधार पर मिलने वाला permit (B-type) PR के लिए नहीं गिना जाता। लंबे समय तक फ़िनलैंड से बाहर रहने पर PR रद्द भी हो सकता है।
 

Got it