सोने के गहनों में दिखें ये संकेत तो समझिए आपकी किस्मत पर मंडरा रहा है खतरा!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Nov, 2025 05:24 PM
नारी डेस्क : सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि हिंदू मान्यताओं और ज्योतिष में सूर्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी से भी जोड़ा गया है। घर में रखा सोना सकारात्मक ऊर्जा लाता है और संपन्नता बढ़ाता है। लेकिन कई बार सोने के आभूषण अशुभ संकेत भी दे सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ये संकेत आने वाली परेशानी, आर्थिक नुकसान या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी हो सकते हैं। आइए जानते हैं सोने के जेवर से मिलने वाले 5 प्रमुख अशुभ संकेत।

सोने का रंग बदलना

अगर आपके जेवर का रंग अचानक फीका पड़ जाए, काला दिखे या उसकी चमक कम हो जाए, तो यह सूर्य ग्रह की ऊर्जा कमजोर होने का संकेत है। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आय में कमी और नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है।

PunjabKesari

गहनों का बार-बार टूटना

यदि लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे गहने बार-बार टूटने लगें। खासकर कंगन, चेन, अंगूठी या मंगलसूत्र तो इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, यह मंगल या राहु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। रिश्तों में तनाव, अनहोनी या बड़े खर्च की संभावना बढ़ सकती है।

सोने का खो जाना

यदि आपके गहने बार-बार गुम हो रहे हैं, तो यह सूर्य और गुरु ग्रह की कमजोरी का संकेत हो सकता है। ऐसे में सतर्क रहना और अपने गहनों की सुरक्षा करना जरूरी है।

गहनों पर दाग या निशान

सोने के आभूषण पर अचानक दाग, निशान या रेखाएं दिखें, तो यह परिवार के किसी सदस्य पर ग्रहों के दबाव बढ़ने का संकेत माना जाता है। खासकर मंगल, शनि या राहु ग्रह के प्रभाव के दौरान ये संकेत अधिक दिखाई देते हैं।

PunjabKesari

सोना पहनते ही अजीब अनुभव

अगर सोना पहनते ही घबराहट, भारीपन, सिरदर्द या असहजता महसूस हो, तो इसका मतलब है कि सोने की ऊर्जा आपके आभामंडल से मेल नहीं खा रही। ज्योतिष में इसे ऊर्जा असंतुलन और शत्रु ग्रह के प्रभाव का संकेत माना जाता है।

सोना शुभ और समृद्धि लाने वाला धातु है, लेकिन यदि आपके गहनों में ऊपर बताए गए किसी भी संकेत का अनुभव हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत किसी ज्योतिषाचार्य या वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लें और गहनों की देखभाल करें।
 

