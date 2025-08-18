19 AUGTUESDAY2025 11:48:00 AM
Nari

Ganesh Chaturthi 2025: 27 अगस्त से शुरू गणेश चतुर्थी, पहले दिन करें ये खास काम

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Aug, 2025 05:10 PM
Ganesh Chaturthi 2025: 27 अगस्त से शुरू गणेश चतुर्थी, पहले दिन करें ये खास काम

नारी डेस्क:  गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक दस दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती है और 10वें दिन उनके विसर्जन के साथ यह पर्व समाप्त होता है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025, बुधवार से शुरू हो रही है। इस दिन मंदिरों, घरों और पूजा पंडालों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाएगी और पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाएगा। पहले दिन का बहुत महत्व होता है क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। इसलिए जानना जरूरी है कि पहले दिन क्या काम करने चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए।

पहले दिन क्या करें?

सफाई और सजावट करें

गणेश चतुर्थी के पहले दिन अपने पूजा स्थल या घर के पूजा कोने की अच्छी तरह सफाई करें। साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सजावट भी करें ताकि भगवान गणेश का स्वागत अच्छे से हो। शुभ मुहूर्त में गणेश स्थापना करें: इस साल गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने का शुभ समय सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे तक है। इस दौरान विधिपूर्वक गणेश जी की स्थापना करें।

संकल्प लें: मूर्ति स्थापित करने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है कि आप गणेश जी की पूजा कितने दिनों तक करेंगे 1, 3, 5, 7 या 10 दिन। जितने दिन की पूजा का संकल्प लें, उतने ही दिन बाद गणपति का विसर्जन करें।

PunjabKesari

कलश स्थापना भी जरूरी: गणेश जी की मूर्ति के पास कलश भी रखें। कलश में गंगाजल भरें, ऊपर आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, अक्षत (चावल), कुमकुम डालें और सबसे ऊपर नारियल रखें। यह शुभ माना जाता है और पूजा को सम्पूर्ण बनाता है।

ये भी पढ़ें: लड्डू गोपाल की सेवा में होने वाली 4 प्रमुख गलतियां, जिनसे बचना चाहिए

पहले दिन क्या न करें?

चंद्रमा का दर्शन न करें: मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ होता है। ऐसा करने से मिथ्या दोष लग सकता है यानी झूठा कलंक लगने का डर रहता है।

नकारात्मक बातें और झगड़े से बचें: यह दिन भगवान गणेश के आगमन का शुभ दिन होता है, इसलिए इस दिन लड़ाई-झगड़ा, विवाद और नकारात्मक बातें करना उचित नहीं होता।

तुलसी का फूल न चढ़ाएं: गणेश जी को तुलसी अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसलिए पूजा करते समय तुलसी का फूल या पत्ते न लगाएं।

PunjabKesari

मूर्ति को अकेला न छोड़ें

गणेश जी की स्थापना के बाद उनकी मूर्ति को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता। पूजा के दौरान मूर्ति के साथ बने रहें और नियमित पूजा करें। गणेश चतुर्थी का यह पहला दिन बहुत खास होता है। इस दिन सही विधि-विधान से पूजा करने से बप्पा की कृपा बनी रहती है और पूरे दस दिनों तक उत्सव का आनंद लिया जा सकता है। इस बार भी 27 अगस्त से शुरू हो रहे इस पर्व को खुशी और भक्ति के साथ मनाएं और इन नियमों का पालन जरूर करें।  

 

