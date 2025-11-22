02 DECTUESDAY2025 8:21:41 PM
गाजर मूली का अचार

नारी डेस्क : गाजर मूली का अचार एक स्वादिष्ट और ताज़गी से भरपूर भारतीय अचार है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। मूली और गाजर की कुरकुरी बनावट, मसालों की खुशबू और सरसों के तेल का तीखापन इसे सबकी पसंदीदा बनाता है। इसे रोटियों, पराठों या चावल के साथ परोसा जा सकता है।

Servings - 6

सामग्री

मूली (जुलिएन में काटी हुई) – 160 ग्राम

गाजर (जुलिएन में काटी हुई) – 130 ग्राम

हल्दी पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

हरी मिर्च – 2 बड़े चम्मच

अदरक (जुलिएन में कटी हुई) – 2 बड़े चम्मच

भुनी हुई पीली सरसों – 1 1/2 छोटा चम्मच

भुना हुआ सरसों पाउडर – 1 1/2 छोटा चम्मच

भुना हुआ जीरा पाउडर – 1 1/2 छोटा चम्मच

काली मिर्च (भुनी हुई) – 1 छोटा चम्मच

भुना हुआ सौंफ पाउडर – 1 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच

कलौंजी – 1/4 छोटा चम्मच

गर्म सरसों का तेल – 60 मिलीलीटर

सिरका – 2 छोटे चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक बाउल में 160 ग्राम मूली, 130 ग्राम गाजर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालें। अच्छे से मिलाएँ और 10 मिनट के लिए रख दें।

2. 10 मिनट बाद, मिश्रण से अतिरिक्त पानी निचोड़ लें और एक अलग बाउल में रखें।

3. अब इसमें 2 बड़े चम्मच हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच अदरक, 1 1/2 छोटा चम्मच भुनी हुई पीली सरसों, 1 1/2 छोटा चम्मच भुना सरसों पाउडर, 1 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 1/2 छोटा चम्मच भुना सौंफ पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी और 60 मिलीलीटर गर्म तेल डालें। अच्छे से मिलाएं।

4. अंत में 2 छोटे चम्मच सिरका डालें और फिर से मिलाएं।

5. तुरंत परोसें या एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें।

