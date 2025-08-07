19 AUGTUESDAY2025 11:47:06 AM
अश्लीलता फैलाने के आरोप में मशहूर एक्ट्रेस पर FIR दर्ज, सलमान खाने से है उनका खास कनेक्शन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Aug, 2025 04:05 PM
नारी डेस्क:  पुलिस ने मशहूर मलयालम अदाकारा श्वेता मेनन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पैसे कमाने के इरादे से अश्लील और अश्लील सामग्री वाली फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया। अदालत के निर्देशानुसार, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 की धारा 5, 3 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्वेता हिंदी फिल्म ‘बंधन’ में नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान की बहन का किरदार प्ले किया था।

अदाकारा के खिलाफ कई मामले दर्ज

यह घटना ऐसे समय में हुई जब वह 15 अगस्त को होने वाले मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (अम्मा) के चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही थीं। श्वेता के लिए समर्थन बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि एसोसिएशन को पहली बार एक महिला अध्यक्ष मिल सकती है। हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद अभिनेता सिद्दीकी और बाबूराज सहित कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद, तत्कालीन अध्यक्ष मोहनलाल के नेतृत्व वाली अम्मा की पूरी समिति ने इस्तीफा दे दिया था।
 

पुलिस कर रही है जांच

श्वेता मेनन के खिलाफ प्राथमिकी एक सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन मेनाचेरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए सोशल मीडिया और एडल्ट साइट्स के माध्यम से सामग्री फैलाई गई और वित्तीय लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। पुलिस के अनुसार, मामला अभी प्रारंभिक चरण में है। उन्होंने अदालत के निर्देशानुसार मामला दर्ज किया है। वे मामले की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि क्या आरोप सही हैं।
श्वेता ने सभी आरोपों से किया इंकार

इस बीच, श्वेता ने केरल उच्च न्यायालय में मामला रद्द करने की मांग की है। अपनी याचिका में, उन्होंने कहा कि वह अम्मा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और अगर चुनी जाती हैं, तो वह संगठन की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। उन्होंने कहा- "नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इसी दिन अनुलग्नक-1 में शिकायत दर्ज की गई थी। इस संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गुटबाजी चल रही थी और आम सहमति एक महिला अध्यक्ष के पक्ष में थी, जिससे वह इस पद की प्रबल दावेदार बन गईं।"अपनी याचिका में, उन्होंने यह भी कहा कि जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, वे विधिवत सेंसर और प्रमाणित हैं और कई वर्षों से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
 

