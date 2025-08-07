फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम: famous एक्ट्रेस ने 33 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

नारी डेस्क: हॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है जिसने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका दिया है। मशहूर टीवी सीरीज़ ‘The Walking Dead’ में काम कर चुकीं एक्ट्रेस केली मैक का 2 अगस्त को निधन हो गया। वो सिर्फ 33 साल की थीं और लंबे समय से गंभीर ब्रेन कैंसर 'ग्लियोमा' से जूझ रही थीं।

कौन थीं केली मैक?

केली मैक का जन्म 10 जुलाई, 1992 को अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में हुआ था। उनका असली नाम Kelley Lynn Klepfer था। उन्होंने बचपन में ही ऐक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था और कई कमर्शियल ऐड्स में काम किया। बाद में उन्होंने NYU के Tisch School of the Arts से एक्टिंग की पढ़ाई की।

केली मैक का एक्टिंग करियर

केली मैक को पहचान मिली पॉपुलर हॉरर सीरीज़ 'The Walking Dead' Season 9 से, जिसमें उन्होंने Addy नाम का किरदार निभाया था। उन्होंने इस शो के 5 एपिसोड्स में काम किया था। इसके बाद उन्होंने ‘9-1-1’, ‘Chicago Med’, और ‘Schooled’ जैसे टीवी शोज़ में भी काम किया। केली मैक ने Harry Shum Jr. के साथ इंडी फिल्म ‘Broadcast Signal Intrusion’ में भी अभिनय किया था।

फिल्ममेकर भी थीं केली मैक

केली मैक सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड फिल्ममेकर भी थीं। उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म ‘Positive’ (2015) को लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया था। उनकी दूसरी फिल्म ‘A Knock at the Door’ को Atlanta Horror Film Festival में अवॉर्ड भी मिला। उनकी आखिरी फिल्म ‘Universal’, एक साइंस-फिक्शन कॉमेडी थी, जिसे हाल ही में हॉलीवुड के Chinese Theatre में प्रदर्शित किया गया था। इस फिल्म को लेकर केली मैक ने अपने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट भी की थी।

परिवार ने दी जानकारी

केली मैक की बहन Catherine ने 5 अगस्त को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा “हमारी प्यारी केली मैक अब हमारे बीच नहीं हैं। वो एक बहुत ही मजबूत और चमकदार आत्मा थीं। उनके आखिरी समय में मां Kristen और आंटी Karen उनके साथ थीं।” Catherine ने आगे कहा, "अब वो तितलियों के रूप में हमारे पास लौट आई हैं।"

परिवार और अंतिम विदाई

केली मैक अपने माता-पिता Kristen और Lindsay Klepfer, भाई Parker, बहन Catherine, और बॉयफ्रेंड Logan Lanier के साथ रहती थीं। वो अपने दादा-दादी Lois और Larry के भी बहुत करीब थीं। उनकी याद में 16 अगस्त को Glendale Lyceum, Ohio में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी।

केली मैकका निधन सिर्फ हॉलीवुड के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी फैंस के लिए बड़ा नुकसान है जिन्होंने उन्हें ‘The Walking Dead’ और अन्य प्रोजेक्ट्स में पसंद किया था। इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देना वाकई दिल तोड़ देने वाला है।