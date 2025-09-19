20 SEPSATURDAY2025 2:58:02 PM
फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, प्लेन क्रैश में मशहूर सिंगर का हुआ निधन

  • Updated: 19 Sep, 2025 02:35 PM
फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, प्लेन क्रैश में मशहूर सिंगर का हुआ निधन

नारी डेस्क: प्रसिद्ध अमेरिकी कंट्री म्यूजिक गायक-गीतकार और रिकॉर्ड निर्माता ब्रेट जेम्स का गुरुवार को उत्तरी कैरोलिना में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वह 57 वर्ष के थे। उनके असामयिक निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है, प्रशंसकों और साथी संगीतकारों ने समान रूप से शोक व्यक्त किया है और दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि दी है।

जेम्स उन तीन लोगों में शामिल थे जो सिरस SR22T विमान में सवार थे। यह विमान गुरुवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 3:00 बजे उत्तरी कैरोलिना के फ्रैंकलिन के एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान नैशविले के जॉन सी. ट्यून हवाई अड्डे से रवाना हुआ था और मैकॉन काउंटी हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के साथ मिलकर दुर्घटना की जांच की पुष्टि की है। 

जेम्स एक विपुल गीतकार थे, जिन्होंने टेलर स्विफ्ट, कैरी अंडरवुड, टिम मैकग्रॉ, केली क्लार्कसन, ब्रेंटली गिल्बर्ट, जेसन एल्डियन, रास्कल फ्लैट्स, बॉन जोवी और केनी चेसनी जैसे कलाकारों के लिए कुछ सबसे बड़े हिट गीत लिखे थे। उनके सबसे प्रशंसित कार्यों में अंडरवुड का 2006 का चार्ट-टॉपर "जीसस टेक द व्हील" शामिल है, जिसने सर्वश्रेष्ठ कंट्री सॉन्ग और सर्वश्रेष्ठ महिला कंट्री वोकल परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते।

डिएर्क्स बेंटले, जिन्होंने 2013 में जेम्स के साथ उनके हिट गीत "आई होल्ड ऑन" में काम किया था, ने दिवंगत गीतकार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन्हें "एक महान व्यक्ति" बताया और बताया कि कैसे जेम्स ने उनके पिता की मृत्यु के बाद गीत की अवधारणा को निखारने में उनकी मदद की। बेंटले ने सोशल मीडिया पर लिखा- "कोरस पूरी तरह से उन्हीं का है... हमारी दोस्ती और उस गीत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उनके परिवार के लिए प्रार्थनाएं।"

