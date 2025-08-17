घर पर फायरिंग के बाद एल्विश यादव के पिता का बड़ा दावा, "तीन हमलावरों ने चलाईं 25-30 गोलियां

नारी डेस्क: गुरुग्राम के रहने वाले मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस के पूर्व विजेता एल्विश यादव के घर देर रात फायरिंग होने की खबर सामने आई है। हालांकि, उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी अचानक अज्ञात हमलावरों ने घर पर गोलियों की बारिश कर दी।
एल्विश यादव के पिता ने मीडिया को बताया कि यह हमला लगभग तीन हमलावरों ने मिलकर किया। उन्होंने दावा किया कि हमलावरों ने लगभग 25 से 30 राउंड गोलियां चलाईं। बड़ी बात यह है कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई, जो परिवार के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।
पिता ने आगे कहा कि वे सभी सो रहे थे, तभी अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने बड़ी ही बेरहमी से अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
पुलिस ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि वे घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। साथ ही पुलिस इलाके में संदिग्धों की भी तलाशी कर रही है।
गौरतलब है कि एल्विश यादव सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनकी इस घटना से फैंस में चिंता का माहौल है और वे उनके सुरक्षित होने की कामना कर रहे हैं।
पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस घटना का खुलासा होने की उम्मीद है।